Scott Ayton-Laplanche es un joven que trabaja para una casa de electrodomésticos que acaba de sufrir un acto de discriminación en su trabajo, luego de un pedido insólito por parte de su jefe.

Durante su turno de trabajo, el encargado del local le pidió que se sacara el maquillaje. Por su puesto, el chico se negó a hacerlo, ya que todas sus compañeras mujeres estaban usando make up sin que nadie se los prohibiera.

Ante la situación, completamente repudiable, Scott decidió hacer un fuerte descargo en su Facebook y contar lo sucedido. “No existe ninguna política de maquillaje en el trabajo”, empezó denunciando.

Luego, el joven empleado explicó: “Trabajo acá desde hace ocho/nueve meses y nunca me reprocharon nada por mi maquillaje. De hecho, más bien al revés. Los jefes incluso me animaron a hacerlo y me elogiaron”.

“Obviamente, no voy a sacarme el maquillaje cuando todas mis colegas mujeres pueden venir a trabajar tan fabulosas como son”, aseguró Scott y luego finalizó su descargo: “Esto es 2017, un momento del año en el que celebramos el Orgullo Gay durante el verano y yo luzco increíblemente hot, así que lidien con eso. Está mal discriminar descaradamente por cualquier razón y me saqué esta foto después de que me pidieran que me sacara el maquillaje”.

La publicación de Scott recibió más de 14 mil likes, fue comentada 2.700 veces y compartida 3.400 veces. Desde la compañía llamada Currys PC World, declararon que apoyan al vendedor.

La entrada Este chico fue al trabajo maquillado, su jefe le pidió que se lo sacara y él tuvo la mejor reacción aparece primero en TKM.



Fuente: Informacion General – Revista TKM Argentina

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo