"Estás comiendo con el asesino": el día que dos hermanas descubrieron quién había matado a su padre

“Me baño, como algo y voy para allá“. Eso fue lo último que le dijo el empresario español Roberto Fernández Montes a María del Carmen Liñeira, su pareja. Nunca llegó. Ese sábado 21 de enero al mediodía comenzó una búsqueda desesperada. Giselle, su hija menor que vivía con él, y Natalia y Santiago, su hija mayor y su yerno, fueron al departamento el domingo a la tarde a buscarlo esperando tal vez encontrar una escena de robo, pero no, solamente faltaba un acolchado del dormitorio.

En medio de la angustia llamaron hospitales, hicieron una denuncia policial e inmediatamente se pusieron en campaña para poder ver los videos de las cámaras de seguridad del lugar. En principio, las hijas de Fernández Montes vieron en los videos que su padre había ingresado tranquilo al edificio del barrio porteño de Caballito y las grabaciones lo mostraban esperando el ascensor para subir a su departamento, alrededor de las 12.09 del mediodía.

Sin embargo las filmaciones también revelaron que 45 minutos después de él ingresó un hombre, equipado con guantes de látex, con las llaves que le arrojó desde el balcón otro hombre, que aparentemente sorprendió a Roberto en su departamento. A las 13.28 ambos sospechosos salieron del ascensor, constataron que no hubiera nadie en el garaje y se dispusieron a cargar el cuerpo del empresario -muerto o desvanecido y completamente envuelto en un cubrecama- en el baúl del Suzuki Fun negro de Giselle y se retiraron del lugar.

Mientras Natalia iba camino a su departamento, donde su marido se había quedado solo con sus dos hijos, su hermana Giselle lo reconocía en las grabaciones. Vio claro a Santiago, su cuñado, cargando el cuerpo de su padre muerto. Perturbada, Giselle llamó de inmediato a Natalia y le dijo: “Estás comiendo con el asesino“. No había dudas de que Santiago Corona, de 34 años, era uno de los hombres que aparecía en las filmaciones.

Tratando de contener la desesperación, Natalia disimuló sus nervios, le dijo a su marido que tenían que hacer un trámite en la comisaría y logró que a partir de ese momento quedara detenido. Ese mismo domingo apareció un cuerpo calcinado, irreconocible, a la vera de un camino rural del barrio Santa Anita, a dos mil metros de la ruta nacional 3, en el partido bonaerense de Cañuelas, que después sería reconocido por sus hijas a partir de un crucifijo metálico que Roberto Fernandez llevaba siempre colgando.

Durante dos años de su relación, Natalia y Santiago convivieron en el departamento del empresario, ubicado en la calle Aranguren 36, en el barrio porteño de Caballito, que sería luego la escena del crimen. Por eso es que Corona conocía el edificio a la perfección. Estaba seguro de que las cámaras de vigilancia no funcionaban y que el encargado estaba por entonces de vacaciones. Pero no contó con que las cámaras habían sido reparadas un mes antes y que el portero finalmente no había viajado y lo había visto merodeando la zona, planeando el crimen al menos en tres oportunidades.

“Yo había visto una previa de las cámaras”, admitió Natalia cuando habló públicamente por primera vez después del hecho. “Cuando las vemos, veo a mi marido, pero no sé cómo funciona la cabeza, que no lo reconocí”. En las imágenes de las cámaras, que colmaron los noticieros por esos días, se veía claramente a Corona, junto con Pedro Ramón Fernández Torres, un carnicero que al día de hoy está prófugo y aparece con “alerta roja” entre los más buscados por Interpol. Otro de los imputados por el crimen es César Ricardo Arce López, un mecánico que había trabajado con el empresario español y está acusado de facilitar la conexión con Fernández Torres para planear el homicidio, ocurrido hace diez meses.

Según el testimonio de Natalia ante el juez Hernán López, Corona llegó a su casa ese sábado de la casa de su suegro (a quince cuadras de la suya) alrededor de las 14.30. Rápidamente puso su ropa a lavar, embolsó sus zapatos y los tiró a la basura. Un comportamiento que, si bien le llamó la atención a su mujer, no fue relevante hasta que no se supo del crimen.

¿Por qué lo hizo? Corona y la hija de Fernández estaban en pareja desde 2003 y se casaron en 2007. Por un momento ambos trabajaron en la empresa de la víctima hasta que acordaron que Natalia se iba a ocupar únicamente de la casa y los dos hijos que comparten.

Las cuentas de la empresa “Mini Vial”, que Roberto Fernández había creado a principios del 2000, quedó eventualmente a cargo de Corona, que tenía formación de contador y era una persona en quién Fernandez confiaba. Sin embargo, la relación entre ambos se empezó a tensar cuando las ganancias cayeron, los números rojos evidenciaron un mal manejo y el empresario descubrió que Corona había robado casi un millón de pesos del negocio, dejándolo al borde de la quiebra.

Si bien Fernández Montes estaba seguro de la estafa no se animaba a denunciarlo porque Santiago Corona era el marido de su hija y el padre de sus dos únicos nietos, de 1 y 2 años por entonces. Aún así dejaron de verse y Roberto no podía ni acercarse a sus nietos. “Es un estúpido, no puede matar a nadie”, le decía a sus hijas cada vez que Corona lo amenazaba. “Decile a tu papá que deje de ensuciarme porque el que va a terminar preso es él, voy a llevar todo a la Justicia. Que no se meta conmigo“, le había dicho Corona en un mensaje de voz que le envió a Giselle, su cuñada.

Actualmente, Natalia está bajo tratamiento psiquiátrico e intentó suicidarse después del crimen de su padre. Desde que entregó a su marido, no volvió a verlo y pidió que no esté en la sala de audiencias durante el juicio que comenzó ayer. En él, Matías Morla, el abogado de la familia de la víctima, intentará probar que Corona planeó el homicidio y que no actuó solo, sino que Fernández Torres también está implicado.

Quieren demostrar que el 21 de enero entre las 12.10 y las 13.31 ambos mataron a Roberto Fernández Montes, lo introdujeron en el auto que robaron y fueron hasta Cañuelas, donde lo arrojaron y quemaron. Y que luego hicieron lo mismo con el auto en Esteban Echeverría.

Diez meses después de un asesinato que parece de ficción, el juicio comienza su curso con Corona como principal acusado, una posible cadena perpetua, un prófugo buscado por Interpol y la desesperación de una familia que quedó destrozada en manos uno de sus miembros: padre, marido, cuñado, yerno y asesino.

