Estados Unidos: transmitió un asesinato por Facebook y dijo haber matado a doce personas

El presunto autor de los homicidios, que ahora es buscado por la policía. Foto: Facebook

OHIO.- Este domingo de pascuas no fue uno más para la ciudad estadounidense de Cleveland, en Ohio. Durante la tarde, se vivió una situación de alarma cuando la policía de la ciudad emprendió la búsqueda de un hombre que presuntamente transmitió vía Facebook un asesinato en directo. Y que, además, alardeó por la red social haber asesinado a por lo menos una docena de personas más. Al momento, no lograron dar con el paradero del sospechoso y piden a los ciudadanos que no salgan de sus casas ante el inminente peligro.

El hombre, identificado como Steve Stephens, de 37 años, huyó en un Ford modelo Fusion color blanco y "con matrículas temporales", según señalaron las autoridades locales. "El sospechoso transmitió un asesinato por Facebook Live y aseguró haber cometido varios homicidios que deben ser comprobados", explicó la policía de la ciudad en su cuenta de Twitter.

En el video por el cual Stephens transmitió el asesinato de un hombre de 74 años, se observa al homicida dentro de su auto, "escogiendo" a su próxima víctima: "A alguien voy a matar, a este tipo aquí mismo, este tipo viejo". Entonces, desciende de su vehículo y le pide al hombre mayor que caminaba por la vereda que pronuncie el nombre "Joy Lane" porque "ella es la razón por la que esto te está por pasar". Luego, saca el arma y le dispara a sangre fría. Segundos después, Stephens vuelve a su auto y dice estar dispuesto a seguir matando gente hasta que "lo encuentren".

Según consignaron algunos medios locales, Stephens publicó previamente en su perfil de Facebook un mensaje dedicado a Joy Lane -con quien habría mantenido una relación amorosa- en el que escribió: "He pasado tres años con esta zorra, ojalá nunca la hubiera conocido". "He perdido todo lo que tenía en juego. No voy a entrar en detalles pero he llegado al límite (…) Facebook, tienes cuatro minutos para decirme por qué no debería estar en el corredor de la muerte. Voy en serio. #equipocorredordelamuerte".

Una argentina que reside en el Downtown de Cleveland, contó a LA NACION cómo se vive el suceso allí. "Vi un video por Facebook de este hombre, Stephens, pero no pensé que fuera tan grave lo que había pasado y salimos con mi novio a caminar, porque no le dimos importancia. Noté que no había mucha gente en la calle y pensé que era por ser domingo. Pero entonces vimos a un patrullero a toda velocidad y asumimos que tenía que ver con el caso. Caminamos alrededor de una hora y, cuando volvimos, en la esquina de nuestro edificio un chico nos frenó y nos explicó que había habido un "shooting" (tiroteo) y que era mejor que nos metiéramos adentro, que eso era lo que estaban diciéndole a la gente", contó Marina Wollmann, de 26 años. Y agregó: "Fuimos muy inconscientes, tuvimos suerte. Según vi en las redes sociales, el hombre habría matado a más de 15 personas. Ahora se escuchan sirenas de bomberos y de la policía en las calles".