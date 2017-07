Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Irán por su programa de misiles

El gobierno provincial se convirtió en el primer embajador de Vaca Muerta en el exterior. Consiguió medidas de Nación para ratificar la apuesta por los hidrocarburos no convencionales que le valieron al ministro de Energía, Juan José Aranguren, el reproche de otros gobernadores. De hecho la Cuenca Neuquina parece una isla para la paralizada industria petrolera nacional. Sin embargo los números no le devuelven a la Provincia el mismo optimismo. Las regalías hidrocarburíferas del primer semestre, petróleo más gas, quedaron por debajo de la inflación. Si bien la cifra final consiguió una mejora en términos nominales de un 18%, comparado con el mismo periodo de 2016, la proyección anualizada se encuentra por debajo de las expectativas que se trazaron en el presupuesto 2017. Se registró un complejo escenario que, según el ministro de Economía Norberto Bruno, puede revertirse en los próximos meses. Por un lado la producción de petróleo, anclada un escenario internacional de bajos precios, cayó alrededor de un 5%y en paralelo el precio interno del crudo, tras la eliminación del barril criollo y el tipo de cambio, tuvo una merma del 5%. Es esquema derribó las regalías petroleras un 13%. En los primeros seis meses del año pasado la Provincia recibió por este ítem 2.342 millones de pesos, mientras que este año consiguió 311 millones de pesos menos. Distinta fue la cuenta para el gas que consiguió una mejora del 60% en concepto de regalías que ingresaron a las cuentas provinciales. En el segundo semestre de 2016, por primera vez en la historia, el gas superó al petróleo en ingresos. Pese a al fuerte influencia de los desarrollos no convencionales, con eje en Vaca Muerta, el volumen del gas creció apenas un 4% en la comparación entre el primer semestre de ambos años. Lo que dio un vuelco significativo fue el valor que se pagó por este hidrocaburo: su cotización creció un 60%.El nuevo esquema de precios, vía los tarifazos en el servicio y la extensión del subsidio a la producción de gas, sirvieron para sostener la actividad e impulsarla. Las cuentas neuquinas pasaron de embolsar 1.762 millones de pesos a 2.814 millones de pesos. El incremento interanual fue del 60%. El presupuesto neuquino calculó un ingreso para 2017 en concepto de regalías de 12.408 millones de pesos. Este monto no puede partirse en facciones enteras de acuerdo a la época del año. Más allá de eso Bruno reconoció en una entrevista con “Río Negro” que las cuentas sufrieron, durante el primer semestre, el impacto de un tipo de cambio atrasado y el lento inicio de los proyectos gasíferos. Si bien confía en recuperar terreno, con una inflación anualizada del alrededor 24% los números ya corren desde atrás.