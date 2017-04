Estados Unidos cita a declarar a un bebe de tres meses sospechado por terrorismo

EE.UU cita a declarar a bebe de 3 meses por posibles vínculos con el terrorismo. Foto: STEVE FINN PHOTOGRAPHY

Un bebe de tres meses fue citado a declarar por la embajada de Estados Unidos en Londres por sospechas de terrorismo. Sí. El hecho, insólito, ocurrió después de que su abuelo completara en su nombre un formulario para viajar a Florida y en el casillero en que insinuaba si se trataba de un terrorista pusiera una cruz al lado del "sí".

Paul Kenyon, inglés de 62 años y dueño de una fábrica, cometió el error cuando organizaba un viaje familiar a Orlando y necesitaba completar el papelerío para conseguir el ingreso al país. Entonces, llenó el formulario en nombre de su nieto, Harvey Kenyon-Cairns, y se confundió.

¿Qué pasó entonces? Todo salió mal. Kenyon debió trasladarse junto a su hija Faye desde Poynton, Cheshire, hasta Londres para que el bebe declarara ante las autoridades y negara sus vínculos con el terrorismo.

"No podía entender cómo no pudieron ver que se trató de un simple error y que un bebe de tres meses no podía lastimar a nadie", declaró el hombre de acuerdo a una nota publicada por el diario The Telegraph. "Harvey fue incluso convocado para una entrevista en la Embajada de los EE.UU. Realmente no podía creerlo".

"Si alguien en verdad es terrorista, sospecho que no lo aclararía en el formulario", advirtió. La pregunta que respondió mal el abuelo decía: "¿Intenta participar o ha participado alguna vez en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio?".

Por el absurdo error, Kenyon debió gastar 3 mil libras más de lo que pensaba, porque la autorización no llegó a tiempo, perdieron los pasajes y debieron comprar unos nuevos.

