ATLETICO TUCUMAN 1 – SAN LORENZO 0 "Está todo difícil"

Diego Aguirre reconoció que con la derrota en Tucumán se le complicó al Ciclón en el campeonato y que tiene brava la Copa. "No generamos el fútbol que podemos. No creo que haya excusas", sentenció el entrenador.

Aguirre reconoció que San Lorenzo jugó mal.

Zampedri puso en ventaja al Decano

Gol de F. Zampedri (AT). Atlético Tucumán 1 – San Lorenzo 0. Fecha 20. Primera División 2016/2017.

Faltó fútbol, pero hubo autocrítica. Lejos de buscar excusas, Diego Aguirre se hizo cargo de la derrota de San Lorenzo en manos de Atlético Tucumán y sobre todo, de las falencias que mostró el equipo a la hora de generar juego. Sabe el DT uruguayo que las cosas se complicaron en los dos frentes. "Está todo díficil. En la Copa y en el torneo local. Nos gustaría estar mejor, no haber quedado tan rezagados. Hoy no generamos el fútbol que podemos y cuando pasa eso te vas preocupado, es obvio. Vos querés ganar y también que el equipo muestre cosas. Cuando no encontrás el resultado te vas caliente, pero así estamos todos. Es normal"; expresó.

En el contacto con la prensa luego del 0-1, Aguirre argumentó: "Perdimos muchas pelotas, no hubo juego como podemos hacerlo y las situaciones más peligrosas de Atlético fueron por pérdidas nuestras". Además, explicó los cambios en el entretiempo: "Paulo Díaz sintió un poco de dolor en el posterior y por eso entró Angeleri, lateral por lateral. Con Ortigoza, en tanto, buscamos tenerla un poco más ya que no estábamos encontrando el juego. Vos te imaginás cosas que luego a veces no pasan. Pero Atlético fue un justo ganador. A veces hemos merecido más, a veces no. No creo que tengamos excusas".

