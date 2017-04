España: vio una chica en el tren, se enamoró y ahora la busca en Murcia

Se enamoró a primera vista y ahora la busca por toda la ciudad. Es lo que le pasó a un chico de Murcia tras un viaje en un tren. No se quedó de brazos cruzados: decidió poner carteles en postes de luz para encontrarla.Nota Relacionada: No vengan si no es "urgente": el curioso cartel de una guardia médica chica-del-tranvia2.jpg "Me sorprendí a mi mismo en el momento en el que me di cuenta de que no podía apartar mis ojos de tí", escribió el joven en la nota, que además contó cómo iba vestida y que no tuvo el "valor" para "sacarla del infierno que estaba pasando y alegrarle la noche". La historia, que aún no tuvo un final feliz, se volvió viral en España. Leer mas