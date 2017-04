NOTICIA

Publicado el 29.04.2017

Escucha un nuevo tema de Aphex Twin El video que la empresa Sequentix ha preparado para rememorar su presencia en la reciente feria de equipamiento electrónico Superbooth celebrada en Berlín tiene una banda sonora muy especial, un tema creado por Richard D. James titulado 4xAtlantis take 1 y que fue grabado al probar una de las novedades, el Poly CV, en el secuenciador Cirklon.

No es la primera vez que usa este secuenciador, de hecho tiene un papel principal en el último EP de Aphex Twin, tanto que dos de los temas llevan su nombre. Mira el vídeo promocional con el nuevo tema de Aphex Twin:

