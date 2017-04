NOTICIA

Publicado el 28.04.2017

Escucha al completo el nuevo EP de Maya Jane Coles Contenta y orgullosa se mostraba hoy Maya Jane Coles en su cuenta de Facebook de publicar, por fin, un nuevo EP.

Se trata de Won't Let You Down, un EP con tres nuevos temas de la cada vez más popular dj y productora británica y dos remixes del tema titular formados por Catz n' Dogz y Paride Saraceni. Es el primer material de la artista desde 2014 y sirve de adelanto de su nuevo álbum, el tercero de su carrera, que verá la luz próximamente con el título de Take Flight.

Tracklist:

01. Won't Let You Down

02. Cherry Bomb

03. Round In Circles

04. Won't Let You Down (Catz 'N Dogz Remix)

05. Won' Let You Down (Paride Saraceni Remix) Escucha:

Portada:



Más información:

Maya Jane Coles: Web Oficial

