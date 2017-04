NOTICIA

Publicado el 14.04.2017

Escucha al completo el nuevo EP de Laurent Garnier Hoy ha salido a la venta Tribute EP, el nuevo trabajo de Laurent Garnier que se edita a través de la serie Speicher del sello Kompakt Extra. Un trabajo de tres temas, dos de ellos sólo aparecen en su edición en vinilo.

Tracklist:

01. / A. 1-4 Doctor C'est Chouette

02. / B. From The Crypt To The Astrofloor

03. Swinging @ Da Suga! Escúchalo en streaming:

Más información:

Laurent Garnier: Web Oficial

Kompakt: Web Oficial

