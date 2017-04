SELECCION "Es una barbaridad decir que me armaban el equipo"

Tras su salida, Bauza arremetió contra aquéllos que sostuvieron que Messi y Mascherano manejaban las convocatorias. "Hablé con casi todos los jugadores y les manifesté mi gratitud porque se brindaron y dejaron todo", agregó el ex DT de la Selección.

Bauza junto a Messi en el partido ante Chile.

De los ocho partidos que dirigió Edgardo Bauza en la Selección, sólo pudo contar con Messi en la mitad de las ocasiones. De aquellos cuatro encuentros en los que no estuvo, Argentina no ganó (perdió dos y empató dos) y cuando sí jugó, hubo tres victorias (a Chile, Colombia y Uruguay y sólo perdió con Brasil). En esos simples números se evidencia que el crack de Barcelona es fundamental cada vez que pisa una cancha "Es el jugador más desequilibrante del mundo. Encuentra el desequilibrio en cualquier momento y de cualquier manera y eso es muy difícil. Es increíble cómo encuentra los lugares y las formas. No encuentro a alguien más desequilibrante que él", señaló el ex DT de la Selección. Sin embargo, no se puso en el compromiso de enaltecerlo como el más destacado: "Es difícil poner la palabra mejor. ¿Por qué no poner a un arquero o a un defensor si son puestos tan importantes?", se preguntó el Patón.

La relación del DT con el capitán de Argentina no pudo ser tan cotidiana como hubieran preferido. Incluso, se llegó a decir que el propio Messi manejaba las convocatorias y al once junto a Mascherano. "Que me armaban el equipo es la barbaridad más grande que escuché. A los que me conocen no les tengo que dar explicaciones y saben cómo soy y me manejo", sentenció el Patón, enérgico, en TyC Sports.

Tras su salida, el técnico campeón de la Libertadores con San Lorenzo admitió que la relación con sus dirigidos fue creciendo a medida que pasaban los partidos y reconoció: "No esperaba que los jugadores hablaran en favor o en contra. He hablado con algunos de ellos y encontré razonable su pensamiento. Tampoco esperaba que ninguno dijera 'saquen a Bauza'".

Además, contó que le fue complicado hablar con Masche y Messi tras la decisión de la AFA porque estaban concentrados en el partido contra Juventus del último martes. "Con ellos es complicado hablar, estaban en la previa al partido de la Champions. Con Masche hablé hace tres días y a Leo le dejé un mensaje que no contestó. Calculo que en uno o dos días hablaré con él", aclaró. "Del resto hablé con casi todos, me deben quedar seis o siete. Les manifesté mi gratitud, porque cada vez que vinieron se han brindado y han dejado todo", detalló.

