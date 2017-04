AFA "Es un boludo"

Se filtró un audio en el que Claudio Tapia deja en evidencia su intención de que Bauza no siga en el cargo. "Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, voy a tener que hablar del contrato. O capaz reflexionó y se irá…", expresó el presidente de AFA sin mencionar al entrenador.

0 0

"Es un boludo"

Tapia al salir de la reunión con Bauza en Ezeiza.

Relacionadas

¿Hasta cuándo la comedia? Desgastando al Patón "¿Quién dijo que Bauza se iba?"

No lo nombró pero se desprende que hablaba de él. ¿De quién? De Edgardo Bauza. Es que se filtraron unos audios de Whatsapp de Claudio Tapia en los que se cree que habla del, por ahora, entrenador de la Selección y queda en claro que no pretende que siga en el cargo. "Debe ser para cubrirse, y es un error. Me va a obligar a decir que yo no lo contraté, lo hizo la Normalizadora. Voy a tener que hablar del contrato, es un boludo", dice el flamante presidente de la Asociación del Fútbol Argentino en el audio que dio a conocer Fútbol 910 (Radio La Red).

El audio que se filtró de Chiqui Tapia ¿Hablaba de Bauza?Fuente: Radio La Red.

Temas

Claudio Tapia Edgardo Bauza

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)