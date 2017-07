Enzo Francescoli reveló por qué Marcelo Gallardo “borró” a Sebastián Driussi de River

La ausencia de Sebastián Driussi de River generó polémica y mucho debate. Sobre todo en las redes, donde se hacen especulaciones de todo tipo.

Algunos de los motivos que circularon fueron: el supuesto caso de doping en el partido ante Melgar por la Copa Libertadores, luego desmentido por el Millonario y la Conmebol; la inminente transferencia al Zenit de Rusia o incluso por un malestar de la dirigencia y del cuerpo técnico con el jugador.

En la previa del juego ante Guaraní por la ida de los octavos del certamen continental, Enzo Francescoli, el manager de River, reveló el verdadero motivo por el que Sebastián Driussi fue borrado de la lista de buena fe de la Copa Libertadores (en su lugar ingresó Ignacio Scocco). Seba, goleador del equipo con 17 tantos, tampoco jugó el último encuentro del torneo de Primera División.

"Driussi no está porque decidió ser transferido", aseguró Enzo, quien buscó despejar todas las dudas. "Lo de la lista fue porque Marcelo (Gallardo) habló con Sebastián (Driussi), él le dijo que había tomado esta decisión y desde ese momento el técnico dejó de tenerlo en cuenta. Se dijeron muchas mentiras, pero son las reglas del juego", agregó en declaraciones a TyC Sports.

Por último, ante las acusaciones de Guaraní y las chicanas de la dirigencia del elenco paraguayo, Francescoli sostuvo: "Entiendo que aprovechen toda esta situación. Son más chistes para hacer con amigos en el bar, pero si la dirigencia los publica no habla bien de ellos. No espero ninguna disculpa. Igual no me preocupa, no sé ni quiénes son".

