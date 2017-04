Entrevista: Petros Márkaris

“Utilizamos la ficción policial para hablar sobre la política y la sociedad”

María Helena Ripetta

Especial para BAE Negocios

Jaritos, el comisario creado por Petros Márkaris, no se retira y con esa información tranquilizadora para los lectores de la saga comienza la entrevista con el escritor nacido en Turquía y que hace años vive en Grecia. En su visita a Buenos Aires presentó el nuevo caso que investigó el comisario griego: Offshore. "Prometo que Jaritos no se jubila", dice a BAE Negocios el autor invitado a Buenos Aires. Pero ¿cómo surgió el comisario? El autor escribía una serie para televisión. "Vi frente a mi escritorio a un hombre una mujer y su hija, griegos muy comunes de clase media. La reacción fue negativa, pero el hombre era muy persistente, no se quería ir y no me dejaba trabajar. Pensé: si me está torturando de esta manera es policía o dentista. ¿Qué puedo hacer con un dentista? nada, entonces tiene que ser policía. Así supe que Jaritos debía ser policía", recuerda el escritor, a quien se le presentó otro problema: "crecí en Estambul y vivo en Atenas; soy de izquierda, así que no hay forma de que no odie a los policías, ¿cómo hago para crear un policía querible? El policía detective tiene que ser amando por el lector porque es el que castiga al asesino, al pecador. Estaba luchando con este problema, hasta que en mi cabeza hice un gran cambio. Le saqué a Jaritos el uniforme policial y le puse el traje de mi padre y así tuve una persona que podía amar porque yo amaba a mi padre".

Jaritos no está solo tiene a su esposa Adrianí y su hija Katerina. La vida cotidiana y familiar están presentes en cada una de las novelas. "Algunos lectores me dicen me encanta Adrianí. Y lo entiendo porque es ella es mi madre y Katerina es en parte es mi hija. Mi hija vive cerca de mi casa y cuando viene a verme me dice ‘empezaste a escribir tu novela’ y me pregunta ‘¿qué está haciendo mi hermana’", se ríe. Sus anteriores libros están centrados en la crisis griega. "Mi primera estadía en Buenos Aires fue en 2014, todo el mundo me hablaba de la crisis, y me hacían la misma pregunta que en Grecia ‘¿va a terminar alguna vez?’. No lo se, no estoy seguro. Ni es fácil resolverla", sostiene el escritor.

"Empecé a escribir novela negra porque descubrí que a través de una historia policial podía escribir sobre la sociedad y la política, nosotros no descubrimos nada, ya lo hizo la novela del siglo XIX, Los miserables, Crimen y castigo , no es nada nuevo. Nosotros utilizamos la ficción policial para hablar sobre la política y la sociedad", sostiene al autor que escribió de la crisis mientras su país la padecía.

"Estaba agotado de la crisis, por eso escribí esta novela; cuatro de mis novelas abordan la crisis, es difícil escribir mientras la sufrís, tu familia, tus amigos también. Terminaba el día de trabajo, salía de mi casa iba a lo de mi hermana, a lo de mis amigos, todos tenían problemas, era como si estuviera 24 horas con la crisis. Por eso terminé escribiendo una novela en que el dinero empieza a volver a Grecia, pero cómo regresa", relata y agrega: "Los Panama Papers salieron una luz cuando ya había entregado la novela hacía una semana. Todo lo que pasa en ella es pura imaginación".

“Todo escritor cuando empieza escribir

tiene la ilusión de cambiar el mundo”

"La pregunta ¿de dónde viene el dinero? me hizo pensar que el problema es la transparencia del dinero, la falta de trasparencia, el dinero negro y de eso trata esta novela", dice el creador de Jaritos, quien sólo se trata con un policía retirado que cuando le dio a leer el primer manuscrito a su esposa le pregunto si era colega quien la escribía porque el personaje tenía la mentalidad del policía. "En realidad de un griego de clase media baja, y los policía en la mayor parte del mundo son de clase media baja", sostiene el autor que escribe en su casa en Atenas, en un barrio de clase media donde lo conocen todos. Un día se le acercó un médico y se ofreció a que lo llame cuando lo necesite. "Cuando tengo alguna duda de los cadáveres me comunico con él", cuenta el autor y ante la pregunta de cómo es escribir tanto tiempo sobre un personaje dice sonriendo: "Puedo decir sin exagerar que vivo con su familia todos los días. Me despierto en las mañanas y me tomo un café con Jaritos. Hablamos de cómo va investigar, como va a interrogar, me explica, me da una clase y yo lo escribo".

Márkaris cuenta que escribe sus personajes basandose en una persona que una conoce. "Adrianí hace pepperones y tomates rellenos, mi mamá los hacia muy ricos. Mi madre era diva hoy no lo puede hacer, es mucho trabajo no lo puede hacer, mi hija le rogaba hasta que ella decía, ok lo voy hacer pero es la última vez, siempre era la vez antes de la última, igual Adrianí. El personaje se hizo más idéntico a mi madre, me pregunto, a veces me pregunto qué va a decir ahora, y me digo qué hubiera dicho mi madre".

En sus novelas la descripción de Atenas es minuciosa "en la novela policial moderna la ciudad es protagonista y este género al ser muy popular, puede ser muy productivo, ayudar a decir cosas que otros genero no pueden decir".

"Todo escritor cuando empieza escribir tiene la ilusión de cambiar el mundo, pero ningún artista puede hacerlo. Un escritor si puede hacer las preguntas correctas para ayudar a la gente a estar un paso más adelante, y eso es lo que soy trato de hacer", concluye Márkaris, y tal vez de alguna manera este Jaritos sentado a su lado.

