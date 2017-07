Encuesta CABA: arrasa Carrió y Filmus supera a Lousteau

Una nueva encuesta realizada para Infobae por la firma Move Group afirma que Elisa Carrió ganaría en las elecciones legislativas de octubre por un amplio margen. El liderazgo de la diputada y la lista de Vamos Juntos en las encuestas no es algo nuevo: varios sondeos publicados durante las últimas semanas mostraron una sólida ventaja de la candidata del oficialismo sobre sus contrincantes en los comicios porteños. La novedad radica en que Daniel Filmus, uno de los candidatos kirchneristas del frente Unidad Porteña, aparece segundo, 4 puntos con encima del ex embajador en Washington y líder del frente Evolución, Martín Lousteau.

En la encuesta realizada entre 10 y 11 de este mes, Elisa Carrió lidera con 48% de intención de voto, seguido por Daniel Filmus con 19% y Martín Lousteau con 15%, mientras que el resto de los candidatos suman en conjunto el 12% de las preferencias.

A poco más de un mes de las PASO, solo 41% dijo que "ya decidió" por quién votar, mientras que la mayoría (58%) todavía no tiene una opinión definitiva.

Por otro lado, en la encuesta se preguntó sobre las características específicas que le atribuyen a los principales candidatos. Las respuestas recogidas podrían explicar la intención de voto de Filmus, y, sobre todo, la de Lousteau. A pesar que la mayoría de los encuestados (40%) afirman que Carrió es la candidata más soberbia, 39% considera que es la más "honesta" y 41% que mejor "representa el cambio". Por otro lado, si bien 30% de los encuestados consideran a Lousteau como el candidato "más capaz", 37% lo consideran "traicionero".

La encuesta se hizo de manera telefónica (método CATI) y se entrevistaron a 1000 personas mayores de 16 años que votan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El margen de error es del +/- 3.1%.

Los candidatos, en campaña

Cumpliendo su promesa de recorrer el país para fortalecer a los candidatos del Gobierno, Lilita participó el día de ayer en el timbreo nacional de Cambiemos en la ciudad de Santa Fe y afirmó que era "importante" ganar en las PASO de agosto y las elecciones nacionales de octubre para "asegurarnos que no volvamos a tener delincuentes en la Justicia ni en el Congreso" y para que "venga inversión de afuera".

"Nosotros vamos por el camino correcto, no volvamos al pasado. Sé que hay quejas. Pero después de una fiesta no se come facturas. Tuvimos una fiesta de dinero falso", declaró Lilita, quien estuvo acompañada durante su recorrida por el intendente y presidente de la UCR, José Corral, y los precandidatos a diputados nacionales Albor Cantard, Luciano Laspina y Lucila Lehman.

En tanto, Lousteau cuestionó durante el fin de semana el timbreo y lo calificó de "invasivo e intimidatorio". Hablando en un reportaje radial, el ex ministro de Economía del kirchnerismo dijo que se presentaba en estos comicios para "insistir con temas" que "en la Ciudad de Buenos Aires no están bien manejados".

Por su parte, Daniel Filmus recorrió distintos puntos de la Ciudad junto a Mariano Recalde, candidato a legislador por la Ciudad y dijo que "el voto porteño a Unidad Ciudadana es el único efectivo para frenar las políticas económicas actuales".

"Es el voto opositor para decirle al Gobierno que así no vamos bien, que no vemos un futuro, que sentimos que no hay rumbo", afirmó el candidato a diputado nacional, quien es el favorito a vencer a Guillermo Moreno (Peronismo por el Bien Común) e Itaí Hagman (Ahora Buenos Aires) en las primarias del PJ porteño.

