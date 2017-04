En un horario inusual, Newell’s y Estudiantes juegan gran parte de sus chances

El escolta Newell's Old Boys, con 38 puntos y a cinco del puntero Boca Juniors, recibirá hoy a las 11 en el Coloso Marcelo Bielsa a uno de los dos terceros, Estudiantes, que suma 37 al igual que San Lorenzo, en uno de los partidos más importante de la vigésima fecha del Campeonato de Primera División.

El partido será dirigido por Fernando Espinoza y se jugará en en ese horario inusual porque a la tarde hay dos espectáculos de Disney Internacional en el Hipódromo del Parque Independencia, situado enfrente del estadio "rojinegro".

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe no autorizó a jugar el partido en el mismo horario y menos aún de noche, por el antecedente de las dos peleas entre facciones de la barra brava de Newell's en el último partido de local, cuando el equipo le ganó 1 a 0 a Atlético Rafaela.

Newell's, que viene de ganarle con sufrimiento al último, Arsenal, presentará dos cambios, confirmados por su técnico Diego Osella: uno obligado, el marcador lateral izquierdo Germán Voboril por el suspendido marcador central Nehuén Paz, y otro táctico, el marcador central Juan Ignacio Sills por el volante central Jalil Elías.

Por su parte, Estudiantes, que viene de ganarle 4 a 2 a Aldosivi con un equipo de juveniles porque Nelson Vivas guardó a los experimentados para la Copa, jugaría con un equipo similar al de ese partido en el torneo.

Por eso es que Vivas tiene decidido hacer algunos cambios, ya que además de Juan Sebastián Verón (está inscripto sólo para la Copa) y Lucas Viatri (no viajó para cuidarlo luego de su desgarro), otros titulares tendrán descanso para que lleguen de la mejor manera al compromiso copero del miércoles ante Atlético Nacional de Colombia.

El defensor uruguayo Matías Aguirregaray podría ocupar el lugar de Facundo Sánchez, el ex delantero "canalla" Javier Toledo lo hará en la delantera en el lugar de Juan Otero, que terminó el martes con una molestia en su pierna derecha y Nicolás Talpone podría reemplazar a Augusto Solari, otro jugador que llega con lo justo en el aspecto físico.

La principal duda reside en la presencia del volante Santiago Ascacibar, quien viene sin descanso desde hace un largo tiempo. Entre Estudiantes y la selección Sub 20 no pudo parar nunca. El martes terminó agotado. Pensando en dejarlo en el banco, Vivas concentró a los volantes Rodrigo Braña e Israel Damonte.

El rico historial de ambos en Primera División arroja una curiosa paridad, con una mínima ventaja para Newell's, que ganó 52 partidos, perdió 51 y empató 40 en 143 enfrentamientos.

Posibles formaciones:

Newell´s: Luciano Pocrjnic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Germán Voboril; Juan Ignacio Sills y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; e Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.

Estudiantes: Mariano Andújar; Matías Aguirregaray, Jonathan Schunke, Juan Foyth o Leandro Desábato y Sebastián Dubarbier; Santiago Ascacibar o Rodrigo Braña, Bautista Cascini, Israel Damonte y Nicolás Talpone; Javier Toledo y Lucas Rodríguez. DT: Nelson Vivas.

