Inicio

Messi

MESSI "En mi época, Messi iba al banco"

El Loco Gatti discutió por la Pulga con el Lobo Carrasco, un ex jugador español. "Hay gente que lo va a cuestionar hasta que gane algo", planteó el ex arquero de Boca. Mirá el video.

0 0

"En mi época, Messi iba al banco"

El Loco se cruzó con el Lobo Carrasco por Lionel Messi.

"En mi época, Messi iba al banco"

El Loco Gatti discutió con el Lobo Carrasco, un ex jugador español, por la Pulga. El ibérico salió a defender al rosarino a capa y espada, y manifestó que "se tendrían que poner de rodillas" ante él. Por otro lado, el ex Boca sostuvo que, a Messi "no le pegan".

Relacionadas

Messi inédito "Vamos a apelar la medida"

Lionel Messi es reconocido en todo el planeta. El talento de la Pulga es prácticamente indiscutido en el mundo entero, sin embargo algunos argentinos aún lo miran de reojo. Probablemente el país en el que más es admirado sea España, en donde pueden apreciarlo todos los fines de semana. Allí vive el Loco Gatti, que habitualmente es panelista de un programa televisivo junto con José Carrasco, un ex jugador español. Ambos se cruzaron por Messi, y quien salió a defender a capa y espada al rosarino fue el ibérico. "Hay gente que lo va a discutir hasta que gane algo", tiró el ex Boca, y el Lobo, fanático declarado de Leo, salió con los tapones de punta: "Con todo respeto por los futbolistas que tiene, ¡Argentina no es nada sin Messi! Alemania los arrasa, nosotros les quitamos el balón y no lo ven en todo el partido. Es el único jugador que me ha enamorado. Parece que yo soy el argentino".

Carrasco: ¿Qué es Messi para ti? ¿Has visto algo como Messi?

Gatti: Cinco o seis: Pelé, Maradona, Distéfano, Cruyf. Yo jugué contra ellos, y en esa época él hubiese ido al banco. Y a esos los cagaban a patadas, a él no le pegan.

C: ¡La patada se la pega su país! Ustedes se tendrían que poner de rodillas, es el único que los puede sacar campeones. No hay espectáculo más grande sobre la faz de la tierra que Leo Messi.

"En mi época, Messi iba al banco"El Loco Gatti discutió con el Lobo Carrasco, un ex jugador español, por la Pulga. El ibérico salió a defender al rosarino a capa y espada, y manifestó que "se tendrían que poner de rodillas" ante él. Por otro lado, el ex Boca sostuvo que, a Messi "no le pegan".

Temas

Lionel Messi Hugo Gatti

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)