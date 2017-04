En busca de una lista de unidad, el peronismo busca limar asperezas

La Cámpora suma intendentes para aislar a Randazzo

La casa del diputado nacional Juan Cabandie, en el barrio porteño de Caballito, fue la sede de la cumbre entre los principales referentes de La Cámpora encabezados por Máximo Kirchner y un nutrido grupo de intendentes, quienes en el marco de las primarias abiertas de agosto, llegaron al encuentro dispuestos a reunir al peronismo en "una lista única" y con la idea de dejar aislados a quienes "se quieran inmolar" jugando por su cuenta.

Los asistentes al asado, entre quienes se encontraban los intendentes Gustavo Ménendez (Merlo), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Francisco Durañona (San Antonio de Areco), Walter Festa (Moreno), Jorge Ferraressi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Ariel Sujarchuk (Escobar), Veronica Magario (La Matanza), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora) y Juan Pablo de Jesús (Partido de La Costa), así como también Fernando Espinoza, titular del PJ bonaerense y los referentes camporistas Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, entre otros, entienden que la principal herramienta para derrotar al oficialismo de Cambiemos en las legislativas de octubre es mediante la unidad de todo el peronismo.

El nucelo duro del kirchnerismo que participó del encuentro, el martes por la noche, apunta a desgastar la candidatura del ex ministro de Transporte, Florencio Randazzo, para lograr traccionar bajo el paraguas del PJ, a todos los espacios dispersos.

Una de las propuesta fue la de avanzar hacía

la unidad “desde la conducción de Cristina”

Una fuente del camporismo señaló a este diario que no se resistirían a ir a internas, pero advirtió que no están dispuestos a que esa instancia "se convierta en una sangría que finalmente termine beneficiando al macrismo".

El dirigente afirmó que entre las estrategias que esperan llevar adelante figura el desarrollar un discurso que "deje al descubierto la desastroza gestión económica" que viene llevando adelante la administración de Cambiemos, tema que fue motivo de queja de la mayoría de los intendentes presentes, quienes vienen viendo los efectos sobre sus municipios.

"En la reunión se planteó la estrategia que nosotros veniamos esgrimiendo y que representa a muchos sectores dentro del peronismo, que es el lograr la unidad desde la conducción de Cristina", dijo al ser consultado, otro de los asistentes al conclave, quien agregó que "no todos los presentes se mostraron convencidos de esa propuesta, por lo que se quedó a la espera de algunas definiciones".

El dirigente en cuestión, sostuvo que la ex presidenta "es la única dirigente dentro del peronismo que garantiza el mayor nivel de adhesión popular y a través de quien mejor se visibiliza una alternativa política capaz de enfrenatr al gobierno de Cambiemos" aunque reconoció que esta "no cuenta con unanimidad".

La asistencia al cónclave de Insaurralde y De Jesús dejó al descubierto la debilidad por la atraviesan los jefes del Esmeralda, los que en sus orígenes buscaban una renovación lejos del kirchnerismo, mientras que ahora y con las encuestas en la mano, varios de ellos comienzan a ver que Randazzo no les garantiza los votos suficientes para salir victoriosos en sus distritos.

Contra reloj, los comensales se volverán a reunir el martes próximo y para esa ocasión, aspiran sumar a otros dirigentes y en especial, a los intendentes del Grupo El Establo.

