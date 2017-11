Embajador en Austria: “Se detectó un evento con características de explosión”

El embajador argentino en Austria, Rafael Grossi, explicó hoy que el informe aportado a la búsqueda del ARA San Juan, realizado por un organismo especializado en eventos nucleares, detectó un evento "con una característica por su onda, velocidad y morfología al de una explosión", ocurrido a poco tiempo del último contacto con el submarino y en la zona donde se encontraba.

La Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO), con sede en Viena, aportó el dato concluyente que fue comunicado hoy por el vocero de la Armada, Enrique Balbi: "Hubo un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear consistente con una explosión".

Grossi indicó que el organismo tiene estaciones instaladas en los fondos marinos que le permiten hacer detecciones sísmicas, de isotopos atmosféricos e hidroacústicas, o sea, de sonidos que se producen bajo el mar.

"Solicitamos ayuda al organismo y nos juntamos con sus técnicos para analizar la información hidroacústica de los últimos días que pueda ser útil para la búsqueda del ARA San Juan y ahí obtuvimos el dato de un evento aislado que se produjo el 15 de noviembre, unas horas después de la ultima comunicación", manifestó Grossi en declaraciones a TN.

Ese evento "es consistente con una explosión", indicó y añadió que el informe fue recibido esta misma madrugada y comunicado de forma inmediata al canciller Jorge Faurie.

"La información que otorga la estación hidoracústica indican un ruido con una característica por onda, velocidad y morfología, análoga a la de una explosión", comentó.

El embajador precisó que "es muy probable que haya habido un fenomeni de esa naturaleza" y recalcò que ocurrió en el momento en el que se perdió la comunicación con el submarino y en el lugar donde se tuvo su último paradero.

Our hydroacoustic network detected an unusual signal near the last known position of #missing San Juan #submarine. The signal from an underwater impulsive event was detected 15 Nov 13:51 GMT, Lat -46.12 deg; Long: -59.69 deg. Details & data shared with Argentinian authorities. pic.twitter.com/SU5XHiICb4

— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) 23 de noviembre de 2017