Elpibede40: Manu Ginóbili confirmó que disputará una nueva temporada en San Antonio Spurs

Emanuel Ginóbili, tras una vacaciones por Europa, en las que se encontró con Andrés Nocioni y Paolo Maldini, y la ola de rumores que se dispararon ayer a raíz de una información que surgió desde la prensa estadounidense, anunció públicamente su tan ansiada decisión: jugará una temporada más en la NBA, defendiendo la camiseta de los San Antonio Spurs.

Luego de quedar eliminado en los playoffs frente a Golden State Warriors, Manu dejó en vilo al mundo del básquet al expresar que se tomaría un tiempo para decidir si se retiraba o continuaba defendiendo los colores de la franquicia texana.

🇦🇷Seguiré vistiendo la #20 un tiempito más!! #sigaelbaile #elpibede40

🇺🇸Back with the @Spurs for another season #thrilled #youngat40

— Manu Ginobili (@manuginobili) July 19, 2017