Elon Musk dijo que tiene aprobación para un túnel que une a Nueva York y Washington en 29 minutos

El empresario multimillonario Elon Musk dice tener la "aprobación verbal del gobierno" para construir un túnel de transportación a alta velocidad desde Nueva York a Washington que podría empezarse a finales del año.

Musk no dijo quién le dio la aprobación, pero reconoció que el acuerdo está lejos de estar terminado.

La Casa Blanca confirmó que mantuvo "conversaciones positivas" sobre el túnel con Musk y con ejecutivos de su empresa de perforación subterránea, The Boring Co. Un vocero de la residencia presidencial no dijo quién habló con Musk ni si se reunió con funcionarios.

"Hemos tenido conversaciones prometedoras hasta la fecha, estamos comprometidos en proyectos de infraestructura transformadora y creemos que con frecuencia nuestras mejores soluciones han surgido de la inventiva y el impulso del sector privado", señaló la Casa Blanca en un comunicado.

Just received verbal govt approval for The Boring Company to build an underground NY-Phil-Balt-DC Hyperloop. NY-DC in 29 mins. — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

En su propio comunicado, The Boring Co. dijo que la propuesta ha tenido una acogida positiva y ha recibido "apoyo verbal de funcionarios clave del gobierno en la toma de decisiones sobre los planes de hacer túneles". La empresa dijo que espera asegurar las aprobaciones formales necesarias para comenzar las obras posteriormente en el año.

Musk posee la compañía de autos eléctricos Tesla Inc. y la armadora de cohetes Space Exploration Technologies Corp., entre otras empresas. También respalda los así llamados sistemas hyperloop, que se basan en cápsulas que viajan a altas velocidades en tubos de acero al vacío.

El empresario dijo que los túneles hyperloop podrían transportar a gente, automóviles e incluso bicicletas de Nueva York a Washington en 29 minutos. Ese trayecto actualmente toma poco menos de tres horas en los trenes rápidos Acela Express de Amtrak. El sistema también tendría paradas en Filadelfia y Baltimore, agregó Musk.

En un tuit posterior, el empresario señaló que su prioridad con The Boring Co. es construir túneles que aligeren el tráfico en Los Ángeles. Luego de eso, le gustaría construir uno que vaya de Los Ángeles a San Francisco.

Musk indicó que todavía hay mucho trabajo por hacer para obtener una aprobación final, pero destacó que está "optimista de que ocurrirá rápidamente".

Still a lot of work needed to receive formal approval, but am optimistic that will occur rapidly — Elon Musk (@elonmusk) July 20, 2017

Finalmente, en otro mensaje, instó a los ciudadanos a que se hagan "escuchar" para que se acelere la aprobación de su proyecto.

"Si quieren que esto pase rápido, por favor háganselo saber a sus representantes locales y federales", dijo. "Hace una gran diferencia si ellos lo escuchan de ustedes".

Pero algunos plantearon dudas sobre el margen de tiempo que ha planteado, y señalaron que el empresario aún necesita conseguir la aprobación de muchos funcionarios, incluidos federales, estatales y locales.

Con información de AP

