Elon Musk dijo que en 2037 tener un vehículo no autónomo será como “tener un caballo”

"Y hay mucha gente que tiene caballos, lo cual es genial, pero no es un método de transporte eficiente". Elon Musk intentaba explicar lo que había dicho segundos antes: que en 20 años no tener un vehículo autónomo sería lo mismo que en la actualidad tener un caballo. Dijo: "Si me pidieran que fuese hacia delante dos décadas… les diría que los autos serán eléctricos o autónomos. Completamente autónomos. No habrá volante. Un auto que no sea así será como tener un caballo. Así que existirán aquellas personas que tengan un vehículo no autónomo, igual que hoy en día hay personas que tienen caballos. Pero será poco habitual utilizarlo como medio de transporte".

Musk es CEO de Tesla Motors, el fabricante más temerario e innovador en refundar la industria automotriz con autos eléctricos y autónomos, sin combustible, ruido, contaminación, volantes. Sus predicciones también imaginaron que en un plazo de diez años casi todos los autos fabricados serán autónomos y que más de la mitad de la producción de vehículos nuevos en Estados Unidos serán de propulsión eléctrica. Expresó su visión en charla con el gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, en el marco de la Asociación Nacional de Gobernadores celebrada en Rhode Island.

Según datos suministrados por la compañía a fines del año pasado, todos los modelos que surjan de la cadena de montaje están equipados con el Autopilot 2.0, un sistema 100% autónomo, el utópico "nivel 5 de autonomía completa". "Este sistema permite tener una visión del mundo a la que un humano nunca podría llegar, porque va mucho más allá de sus sentidos. Pero lo importante es que se sienten las bases para conseguir automóviles con un nivel de seguridad que es, al menos, el doble al de una persona y tal vez más", dijo Musk en la presentación de una tecnología teóricamente superior a la capacidad humana de discernimiento.

Su principal obstáculo es, desde siempre, convencer a los escépticos y recibir la homologación de las autoridades para conseguir el permiso de circulación en modo de autonomía plena. Desafiante, Musk dijo que antes de que termine el año emprenderá un viaje que una Los Ángeles con Nueva York sin la intervención humana. Su devoción por la incursión en la industria de movilidad inteligente no es única: Ford, General Motors y Waymo, la compañía hermana de Google, tienen en sus planes lanzamientos en los próximos años con sistemas de autonomía de niveles inferiores al 5, denominados vehículos semiautónomos.

En el mismo encuentro en el que Musk reprodujo pronósticos para la industria automotriz en los próximos veinte años, el gurú de la tecnología sugirió sobre potenciales riesgos y consecuencias de la escalada de la inteligencia artificial. "Hay que regularla antes de que se convierta en un peligro", advirtió.

