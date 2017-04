NOTICIA

Publicado el 06.04.2017

Ellum anuncia sus tres próximos EPs Ellum, sello que encabeza Maceo Plex, ha desvelado los planes previstos para sus tres próximas referencias.

El día 28 de abril publicarán un EP titulado Shimmer Land y firmado por North Lake, artista de Michigan con producciones en sellos como Permanent Vacation, Phonica o Sweatshop. El Ep cuenta con tres temas y ya podemos escuchar el que da título al EP en el reproductor que tienes más abajo.

Posteriormente verá la luz un nuevo EP del propio Maceo Plex titulado The Tesseract con dos temas originales, uno de ellos colaborando con Swayzak. La fecha de lanzamiento de este EP es el próximo 26 de mayo.

Finalmente el 23 de junio se lanzará un nuevo EP de Convextion aka E.R.P. del que por ahora no hay mucha más información al respecto.

North Lake – Shimmer Land EP

A1. / 1. Shimmer Land

A2. / 2. Solid Metal Funk

A3. / 3. Paper Dreams

Maceo Plex – The Tesseract EP

A1. / 1. Maceo Plex – The Tesseract

B1. / 2. Maceo Plex feat. Swayzak – 5th Dimensional Groove

Más información:

Ellum: Facebook

North Lake: Facebook

Maceo Plex: Facebook

Convextion: Facebook

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ