Elisa Carrió: “Víctor Manzanares tiene miedo, puede hablar y ser un gran arrepentido”

La precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Vamos Juntos, Elisa Carrió, participó de un encuentro con vecinos en el barrio de Caballito, donde elogió al juez Claudio Bonadio por rechazar el pedido de excarcelación del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares.

"Ese tiene miedo, puede hablar y ser un gran arrepentido", afirmó la líder de la Coalición Cívica en un rueda de preguntas con Infobae y otros medios que tuvo lugar antes de escuchar las propuestas y reclamos de las más de 300 personas que se acercaron a escucharla.

Por otro lado, Lilita -que se refirió a casi todos los temas candentes- se mostró entusiasmada con que se logrará la expulsión de Julio de Vido en la votación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, aunque aclaró que siempre garantizando "el sagrado derecho a la defensa".

Larreta parece un dirigente de izquierda, los barrios que está haciendo donde estaba la villa son impresionantes

"Es un escándalo para las instituciones, está procesado por 51 muertes y asociación ilícita. Por muchísimo menos fueron expulsados otros diputados nacionales, ahí están los precedentes", exclamó con indignación. En ese sentido, tampoco dejó pasar la oportunidad para fustigar al massismo que, dijo, "no quiere sacar leyes de conjunto sino sacar ventaja". Y advirtió: "Se sabrá quiénes garantizan la impunidad y quiénes no, no se olviden que De Vido le ha hecho favores a todos".

Yo le compro al almacenero porque así la plata queda en el barrio

En cuanto a la campaña, Carrió se mostró satisfecha con la recepción "impresionante" de los vecinos aunque reconoció que también "hay quejas". Según dijo, bajar los impuestos a la clase media y a las Pymes, la corrupción y la seguridad son los planteos que más se repiten.

"Hoy tenemos poca plata pero cada vez va a ir valiendo más, si controlamos la inflación. Los que vivieron la hiperinflación saben lo que estamos evitando", explicó. Igualmente, volvió a convocar a no comprar en los supermercados sino en los almacenes y carnicerías de barrio porque así "la plata queda ahí y reactiva barrio".

Lilita se quejó del "problema de costos" y lo relacionó con la reforma laboral que el Gobierno impulsaría después de las elecciones. "Si hoy una Pyme contrata un empleado en realidad está contratando dos, hay que bajar eso", remató.

Por último, la candidata de Vamos Juntos no ahorró elogios hacia el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta: "Lo que está haciendo en la Ciudad me tiene conmocionada, porque la verdad que no pensé que lo podía hacer. Parece un dirigente de izquierda, porque los barrios que está haciendo, donde estaba la villa, son impresionantes".

Fuerte apoyo y varias críticas de los vecinos

Tras hablar con los medios, Lilita se dirigió a la canchita de fútbol del Club Social y Deportivo Caballito Juniors para otro de los encuentros cara a cara que se convirtieron en un sello de la campaña Cambiemos. Rodeada por más de 300 personas sentadas, que promediaban los 50 años, la actividad por momentos se asemejaba a una "charla TED".

La primera señora que tomó el micrófono para hacer uso de la palabra aclaró que "la vota con los ojos cerrado hace años". Sin embargo, a escasos cinco metros del jefe de Gobierno, pidió que se "acabe con la corrupción" en los proyectos inmobiliarios de la Ciudad, "porque sino estamos en el horno".

"En Cambiemos no hay pacto de impunidad", aseguró la líder de la Coalición Cívica. También brindó una extensa exposición sobre la importancia de la educación y fue respaldada por una ovación.

La segunda oradora pidió más educación y "más cámaras de seguridad, como en Tigre". Rápida de reflejos, Carrió le contestó que en el bastión de Sergio Massa "no hay cámaras donde están los delincuentes".

El resto de las participaciones giraron en torno al orden público y los piquetes. Larreta y Carrió aclararon que el derecho a manifestarse será respetado siempre y cuando no haya actos de violencia como hombres armados con palos o caras tapadas.

Finalmente, minutos antes de las 7 Lilita anunció que saldría a la vereda para sacarse fotos con quienes quisieran. Dos tercios de los presentes comenzaron a levantarse y el acto quedó virtualmente concluido, a pesar de que el precandidato Andy Freire y Horacio Rodríguez Larreta se ofrecieron a seguir contestando preguntas. Quedó claro cuál era la figura convocante.

LEA MÁS:

Bonadio rechazó la excarcelación de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner

Cambiemos busca apoyo para apartar a De Vido de Diputados

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo