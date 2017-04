NOTICIA

Publicado el 26.04.2017

El viaje de Timeleft e Ignatius El sello madrileño Envy Music anuncia su nueva referencia, un EP titulado Voyage y firmado por dos productores afincados en la ciudad condal: Timeleft e Ignatius.

Ambos ya habían aparecido en el catálogo del sello pero esta será la primera vez que lo hagan juntos. El resultado de su trabajo en el estudio son los dos temas que puedes escuchar en el reproductor que tienes más abajo y que nos muestran su apuesta por un house melódico y profundo. Completa la referencia los remixes de Tre Turner y HateLate.

A la venta mañana jueves 27 de abril.

Tracklist:

01. Voyage

02. Voyage (Tre Turner Remix)

03. Chord Floor

04. Chrod Floor (HateLate Back From NY Remix) Escucha:

