VAMOS EN ASCENSO El trencito de la alegría

En Ferro están ilusionados con luchar hasta el final por un ascenso a Primera y, en caso de lograrlo, ya tienen quiénes se encarguen de armar la fiesta: Andrés Bailo y Gustavo Canto, arquero y defensor… ¡Mueva, Oeste, mueva!

0 0

El trencito de la alegría

Las jugadores de Ferro se coparon con Olé (GERMAN GARCIA ADRASTI).

Las jugadores de Ferro se coparon con Olé (GERMAN GARCIA ADRASTI).

Por: Silvio Favale @SilvioFavale

SFavale@ole.com.ar

Relacionadas

"Se defendieron contra cuchillos" "De pibe tuve el flequillo de Palermo" "Muchos pensaban que estaba terminado"

"Y, ponete un cuarteto así le metemos un poco de onda, je”. Al tipo le salta rápido la tonada cordobesa y no duda en elegir su música predilecta mientras se acomoda la camiseta. “Bueno, dale, pero mirá que soy bastante patadura, eh. No le hago honor a mi apellido…”, explica el otro, resignado, con las manos enguantadas en la cintura. Pero arrancan, nomás. Le dan marcha a ese trencito mientras les llueven papelitos de colores y flashes. Se ríen. Repiten las tomas una, dos, diez veces, y terminan entrando en calor como si estuvieran en la cancha. Andrés Bailo, baila, y Gustavo Canto lo sigue, no sin antes entonar alguno que otro fragmento de las canciones que suenan desde un celular. Si, el arquero y el defensor de Ferro despliegan las virtudes que se desprenden de sus apellidos para la producción de Olé, tal como lo hacen cada fin de semana con el equipo de Caballito, que no afloja en su lucha por volver a Primera División. De hecho, el Verde anda bastante entonado y sobre rieles en este 2017: sumó siete de los últimos 12 puntos en juego y, ayudado por otros resultados, se metió de lleno en la conversación por uno de los dos ascensos (hoy propiedad de Guillermo Brown de Puerto Madryn y Argentinos Juniors) de la BN.

“Me gusta el cuarteto y si me piden que cante, le pongo onda. acá en Ferro me siento muy comodo, feliz, y ojalá se nos de el ascenso”, tiró Canto.

Sería una buena dupla para ir a un cantobar, romperla delante de los micrófonos y tomarse algún champagne gratarola. Pero no. Lo de ellos no es estar arriba del escenario sino pisando el verde césped. “No nos conocíamos hasta que llegamos a Ferro el año pasado. Y sí, la verdad que es mucha casualidad. Es para reírse, da para que nos gasten bastante en el plantel…”, cuenta el arquero, santafesino él, que arrancó como suplente en el Verde pero que tras la lesión de Leandro Requena en la quinta fecha del torneo no salió más. El ex Colón se terminó consolidando bajo los tres palos y se transformó en una de las piezas clave en la última línea del equipo.

Y a pocos metros delante de él, Canto es otro que aporta su granito de arena para cuidar el cero propio. Incluso hasta se anima a dar una mano en ataque, tal como lo hizo la fecha pasada ante Boca Unidos: apareció en el área rival y abrió el camino para el 2-1 final, que celebró todo Caballito. “Me liberé un poco con ese gol porque lo estaba necesitando. Había errado uno muy claro en Santiago del Estero (derrota 1-4 frente a Central Córdoba) y gracias a Dios se me pudo dar esta vez. Me sirvió para agarrar más confianza y sumar en la consideración del cuerpo técnico. Porque acá estamos todos para aportar y nadie se puede relajar”, explica el ex Sarmiento, que recaló en Caballito por pedido del ex entrenador Gustavo Coleoni y que ahora con Marcelo Broggi también dice presente. “El técnico fue claro con todos y nos dijo que va a jugar el que mejor esté, y por eso existe una competencia sana y hay que dar el máximo en cada entrenamiento, en cada partido. Y si toca estar afuera, también hay que sumar”, agrega el central.

A ellos les toca compartir la zona defensiva de Oeste, pero no sólo eso. “Era una risa porque varias veces nos tocó concentrar juntos, así que se pensaban que esa habitación era una fiesta pero nada que ver, somos muy tranquilos”, larga la carcajada el 1, mientras el cordobés recuerda que “también nos gastan cuando hacemos laburos de gimnasio porque utilizamos las mismas cargas y siempre nos ponen juntos. Y bue, hay que bancársela…”.

“Tenemos apellidos muy cargables (SIC), ja. Lo importante es que nos reímos porque hay algunas gastadas pero siempre de buena onda. Se formó un lindo grupo”. Andrés Bailo.

Lo cierto es que en Caballito saben que si en junio logran el objetivo de volver a Primera ya tienen a quiénes pedirles que organicen todo. “Si ascendemos, que es lo que buscamos desde el primer día en que llegamos, ahí sí que armamos una linda fiesta. A bailar y a cantar, no queda otra”, coinciden Bailo y Canto.

A prepararse porque parece que se viene el trencito de la alegría…

Temas

Andrés Bailo Gustavo Canto

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)