El tremendo cruce entre “La Negra” Vernaci y Natacha Jaitt

Elizabeth La Negra Vernaci habló del escándalo entre Diego Latorre (47) y Natacha Jaitt (41), a quien mandó "a laburar". Después de que la actriz hablara de la posibilidad de publicar un libro con detalles de su supuesta relación con el ex futbolista, (ya que eso no está en el pacto de confidencialidad que firmaron), la conductora radial manifestó su opinión sobre la actitud de su colega.

"Natacha, andá a laburar en vez de extorsionar gente. Hay gente más importante para cogerse y contar todo", comenzó la conductora de Black and Toc por Radio con Vos. "Natacha no para. Está buscando minas que se lo hayan cogido a Latorre para contar todo".

"Esta reacción solo es posible en una mujer que está enamorada. Solo lo hace una mina herida", agregó Vernaci, que también conduce La negra Pop por Pop Radio 101.5, emisora que pertenece a Indalo Media, al igual que Mega 98.3, en donde trabaja Natacha.

Jaitt no se quedó atrás y, al enterarse de las declaraciones de Vernaci, utilizó su cuenta de Twitter para responderle.

"¿Qué carajo te pasa? Andá a curarte el dolor de muelas que tenés si estás histérica. Conmigo no, eh. Mínimo, respetá Indalo", escribió en un primer mensaje junto al emoticón de una cara furiosa.

"Eu, @ladybarby, pegale un calmante a @negropolis_899 conmigo o sale archivo furioso. Ojo conmigo", advirtió luego a la compañera de radio de La Negra.

"La que no coja, que no moleste. Me fumé una, dos. A ésta, no", continuó Natacha en la red social y reprodujo las palabras de Vernaci, a quien insultó: "Andá a laburar de verdad vos, vaga, vieja y pelotuda".

