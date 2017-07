El rumor más fuerte sobre el futuro de Manu Ginóbili: firmaría por un año más

Emanuel Ginóbili, que se encontraba de vacaciones por Europa junto a su familia, volvió a Texas y habría mantenido una reunión con los dirigentes de los San Antonio Spurs para definir su futuro. El basquetbolista argentino firmaría por un año más y jugará su 16ª temporada en la NBA.

Tras haber quedado eliminado de los playoff frente a Golden State, Manu fue consultado sobre su posible retiro. Sin confirmarlo ni desmentirlo, el bahiense decidió tomarse un descanso para pensar bien que iba a hacer con su carrera.

La semana pasada, la franquicia texana había realizado un movimiento que reavivó los rumores sobre la posible decisión que tomaría el poseedor de la dorsal número 23: con su plantilla prácticamente completa, los Spurs decidieron renunciar a los derechos de Jonathan Simmons.

La salida del escolta estadounidense, efectuada para guardarle el lugar a su jugador estrella de 39 años, ya vislumbraba la posible elección que tomaría el argentino. Actualmente el equipo dirigido por Greg Popovich cuenta con 14 integrantes (contando a Manu), teniendo en cuenta que también esperan poder renovar el contrato de Paul Gasol.

Manu Ginobili and the Spurs are finalizing details of his imminent return for a 16th NBA season, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 18, 2017