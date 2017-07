El romántico mensaje de Evangelina Anderson para Martín Demichelis por sus dos años de casados

A dos años de su casamiento, Evangelina Anderson (33) celebró su amor con Martín Demichelis (36) con una tierna foto junto al futbolista y recordó su década de relación con un romántico mensaje en su cuenta en Instagram: "Nunca pensé que diez años atrás sería el comienzo de algo tan hermoso, intenso y verdadero".

"Ese príncipe azul que apareció en mi vida siendo tan chica se convirtió no solo en mi marido, sino en mi mejor amigo, mi confidente, mi amor eterno y el papá de mis hijos. Te quiero por lo menos en diez vidas más… ¡Feliz aniversario de casados, Demi!", escribió la modelo junto a la imagen del beso en el día de su casamiento.

Anderson y Demichelis contrajeron matrimonio el 11 de julio de 2015 en una boda en Pilar. Luego se tomaron una luna de miel de dos semanas en las playas de Marbella con amigos europeos.

La relación comenzó en diciembre de 2007, después de que el ex futbolista fuera a ver la obra en la que participaba Anderson en Villa Carlos Paz, Planeta Show. Tienen tres hijos: Bastian (7), Lola (4) y Emma (5 meses). Claro, no todo fue color de rosa: tuvieron varias crisis y en 2012, cuando la modelo se encontraba embarazada de su segundo hijo, se separaron. "Estoy pasando el peor momento de mi vida. Juro que no me dan las fuerzas", dijo en aquella oportunidad. Pero el amor fue más fuerte.

