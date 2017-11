El reto en público de Pablo Granados a su hijo Migue, tras sus polémicos dichos sobre la religión

Publicidad

Luego del polémico tuit de Migue Granados, enojado con Dios, Jesús y María por la muerte de Justina Lo Cane, la nena que esperaba un trasplante de corazón, su padre, Pablo, expresó su desacuerdo a través de las redes sociales.

“Vos si querés no reces Migue. Pero no te cagues en la fe de todos los que pensamos distinto. Dejá que cada uno haga con sus creencias y su fe lo que quiera. Beso. Te amo”, escribió el actor a su hijo.

Las palabras de Migue habían generado un gran debate en las redes debido a su fuerte opinión respecto a la religión: “En una de las últimas fotos de Justina internada vemos un montón de estampitas en su cuarto. Ni Dios, ni Jesús, ni María la salvaron. Dejemos de rezarle a estos putos de mentira y donemos los órganos. Adiós”, había escrito.

Luego de que aparecieran voces a favor y en contra, el actor de Peligro sin codificar y ESPN Redes, explicó el por qué de sus dichos: “El tweet anterior refleja mi estado de calentura e impotencia por un niño que muere. Sumada la bronca de que todos los casos que ameritan cadena de oración siempre terminan mal. Yo ya recé y ya perdí a los rezados”.

El tuit de Pablo, también consiguió varias voces de ambos lados: “¿Y qué tiene de malo lo que dijo Migue? Es como que yo que soy atea, me ofenda porque la gente reza. Hay que dejar ser y decir”, “En el momento que puso ‘puto de mentira’ es una ofensa. Hay que tener más corazón se ve que él no tiene”, “Te cagó a pedos tu viejo, ¡a dormir sin comer!”, “Yo No soy creyente pero respeto sobremanera las creencias de cada uno. Este pibe se caga en el dolor de la familia que tal vez se refugió en su fe para calmar su dolor”, fueron algunos de los comentarios.

Más tarde, el ex VideoMatch volvió a usar las redes para hablar de sus creencias: “No necesito los curas para creer en Dios , rezar o tener fe. De hecho no voy a misa. Buen día. Cerremos esto”, dijo en respuesta a una seguidora que cuestionaba el hecho de que los creyentes mantuvieran económicamente a la Iglesia.

