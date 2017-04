El relato del matrimonio argentino que estaba en Champs Elysées en el momento del ataque

El relato del matrimonio argentino que estuvo en Champs Elysées en el momento del ataque. Foto: AFP / Franck Fife

María Elena y Roberto están de vacaciones en París y hoy vivieron uno de los momentos de mayor miedo de todas sus vidas, según ellos mismos lo describen. Caminaban por Champs Elysées, a metros del hotel en el que se hospedan, cuando escucharon tiros y comenzaron a ver a un grupo de gente que corría en dirección hacia ellos.

"El lugar estaba repleto. Nosotros comenzamos a correr como todos pero vino tanta gente que nos perdimos de vista en medio de la desesperación. Me caí al piso, por suerte no me lastimé. Me levanté y seguí y me metí en el primer local que encontré. Pero no sabía dónde estaba mi marido, cuenta María Elena, que fue a celebrar sus 40 años de casada en París.

"La Policía hablaba y gritaba en francés por lo que no entendía mucho. Pero era claro que nos estaban pidiendo que nos moviéramos, que liberáramos el lugar. Yo corrí como tres cuadras antes de meterme en el negocio. Una vez allí, los vendedores se acercaron para tranquilizarnos, seguían las órdenes que les daban los agentes", cuenta ahora más tranquila desde el cuarto del hotel, por donde mira minuto a minuto en televisión lo que ocurre.

"Escuché ocho disparos. Me había dado cuenta que todo había terminado pero seguía muy ansiosa porque no sabía dónde estaba mi marido", agrega María Elena, quien ayudada por una de las empleadas del local de ropa en el que estaba pudo llamar por teléfono a su marido.

Roberto estaba cerca pero con tanto tumulto no se pudieron ver. Ni bien escuchó el primer disparo se dio vuelta y vio a un hombre tirado en el piso. Estaba a 40 metros del tiroteo.

"Al segundo sonido de bala escucho gritos, me doy vuelta y veo a un policía en el piso. No quise salir corriendo, no sé por qué. Me puse debajo de la ochava del mismo local al que había entrado mi esposa, aunque no lo sabía, y me tiré al piso. Escuche más tiros, el grito de uno de los heridos y cuando levanto la vista empiezan a llegar muchos agentes y veo cómo se llevan un cuerpo", relató Roberto.

"Después cercaron toda la zona. Cortaron el tránsito. Con mi esposa nos encontramos minutos después. Estábamos a dos cuadras del hotel y tuvimos que caminar como diez para rodear la zona y llegar", agrega.

El enfrentamiento armado se produjo en el centro de París y a días de las elecciones presidenciales del domingo, apenas pasadas las 21 horas. Las versiones sobre lo ocurrido aún no son claras. Se ignora si se trata de un ataque terrorista o de un episodio vinculado a la delincuencia común.