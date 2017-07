El reencuentro cara a cara entre Flor Vigna y Mica Viciconte

Mica Viciconte fue la invitada de este miércoles al ciclo de entrevistas Sin Filtro, conducido nada más y nada menos que ¡por Flor Vigna! Así es, las principales rivales de Combate se volvieron a ver las caras públicamente después de mucho tiempo, precisamente, desde fines del año pasado, cuando la actual participante del Bailando dejó el ciclo emitido por Canal 9. Y no se guardaron nada.

"La rivalidad entre nosotras siempre fue real, pero como ahora no estamos compitiendo no pasa nada. Si compito de vuelta contra vos… Somos diferentes, tu perfil es diferente al mío, entonces nos mataríamos de vuelta", confesó Viciconte mirando a los ojos a la conductora del ciclo de las redes de El Trece.

A través de las redes sociales, los seguidores del programa le consultaron a Viciconte -que próximamente volverá a cruzarse con Vigna en ShowMatch, ya que fue convocada a bailar en la salsa de a tres– qué hubiese sido de su relación si hubiesen participado en un mismo equipo, y no en grupos enfrentados: "Creo que no nos hubiésemos llevado bien, porque en una ocasión te pasaste al equipo verde y nos matábamos de todas formas. Después Dios te pasó para el otro lado y volvió la rivalidad. No nos hubiésemos llevado bien, ¿o vos crees que sí?"

"Como que muchas veces nos reíamos…", dijo Vigna, intentando echarle agua al fuego. Sin embargo, Viciconte no anduvo con vueltas: "Pero era una risa forzada".

A pesar de los duros comentarios, se relajaron y recordaron entre risas -que no parecían forzadas- una historia compartida en Salta, tiempo atrás. "Fue gracioso cuando viajamos a Salta porque teníamos habitaciones separadas y comíamos cada una en su habitación. Incluso, no viajamos juntas en el avión, te fuiste para atrás. Creo que solo compartimos un asado", comentó Viciconte.

"Es verdad, pero cuando hubo que bajar el orgullo, lo bajamos", comentó Vigna. Y cerró Viciconte: "En el sentido de la amistad, no me veo tomando un mate con vos, sería medio bizarro. Podríamos tener una buena relación pero de ahí a… No creo".

LEA MÁS:

La emoción de Mica Viciconte al consagrarse campeona de "Combate novena generación"

Mica Viciconte recordó su fiesta de 15: "No pude hacerla en un salón pero igual pasé un día inolvidable"

Flor Vigna mostró cómo le quedó la nariz después de su accidente en el Bailando

Leer mas

¿Qué opinas de esta nota?

comentarios | Deja tu opinión acá abajo