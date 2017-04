Inicio

BOCA "El puchito cerró por todos lados"

Daniel Osvaldo dijo que haber dejado Boca no resultó tan malo. "Ahora soy feliz con una banda de rock y Benedetto no deja de hacer goles", expresó con una sonrisa. Y contó más detalles de la historia del cigarrillo.

Dani Osvaldo y su banda, Barrio Viejo Blues, luego del show en el Zadar Club de Wilde.

En una semana en la que en Boca se volvió a hablar del cigarrillo, Daniel Osvaldo reapareció en la escena mediática. Con un sombrero, dos aritos, mucha bijuoterie y una cerveza en su mano, el ex 9 contó detalles de la historia del cigarrillo. El episodio que forzó su salida de la Bombonera.

"Al final te das cuenta que el cigarrillo no era el problema. Fue una excusa. Si yo quería, no me echaban. En ningun lado del contrato dice que no podés fumar un cigarrillo en el vestuario. Te pueden multar, pero no echarte", expresó en Fox Sports Radio. "No me arrepiento de nada. Me di el gusto de jugar en Boca", siguió.

Osvaldo contó que sigue a Boca y que le gusta mucho cómo juega Benedetto. Entonces, con una sonrisa, tiró: "Al final el puchito cerró por todos lados, ja. Yo soy feliz con una banda de rock y Benedetto no deja de hacer goles. Todos contentos".

