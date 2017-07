El próximo martes habrá marcha desde el Obelisco hasta el Ministerio del Trabajo

La presidenta del Concejo Deliberante de Allen, Claudia Obligado (JSRN), rindió mal el examen de oposición ante la Justicia y quedó sin posibilidades de seguir adelante con su cuestionada carrera por ocupar el cargo vacante de Juez de Paz. El concurso ahora está en suspenso porque la empleada administrativa del Deliberante, Silvia Ringel, quien acompañaba a Obligado en la terna (de dos postulantes), también desaprobó esa instancia de evaluación. Obligado insinuó que contestó mal el examen a propósito para sacarse del encima el peso que recaía sobre ella a raíz de lo que consideró como una “campaña montada” para desprestigiarla.El examen a las dos postulantes se llevó adelante el pasado 9 de junio. Un tribunal compuesto por jueces de tres fueros fue el encargado de tomar las evaluaciones, que consistían en 10 preguntas. Pese a que Obligado, que es abogada, y Ringel tenían de antemano el material de examen y el temario sobre el que se llevaría adelante el mismo, ambas desaprobaron, según se informó oficialmente desde el Superior Tribunal de Justicia.Ayer, y luego de que se conociera el resultado de los exámenes, Obligado dialogó con “Río Negro” y contó que hace ya algunas semanas había tomado la decisión de “bajarse de la terna”. Entonces, aunque no lo aseguró con una respuesta positiva, insinuó que rindió mal a propósito para correrse del cuestionado concurso. “No te puedo explicar el peso que me sacaron de encima”, dijo al agregar que “nunca esperé una manipulación de la vereda de enfrente de tal magnitud”. La funcionaria habló de una campaña política promovida, entre otros, por integrantes de Juntos Somos Río Negro a nivel local. “¿Usted rindió mal a propósito?”, se le consultó desde este medio y Obligado respondió: “Yo ya no quería ser. Era mucha la presión que tenía encima (...) Yo ya sabía hace un montón cuál era el resultado, cómo se había rendido, cuando todos especulaban”. “Estoy segura que esta campaña de desprestigio vino de mi mismo signo político ( nivel local)”, insistió y exceptuó de la acusación el gobernador, Alberto Weretilneck. “Soy una persona, tengo una familia y soy incorruptible. Pueden decir cualquier cosa pero no tengo ninguna mancha”, lanzó Obligado, quien luego de autopostulación y su autovoto para integrar la polémica terna, se “divorció” políticamente de la intendenta, Sabina Costa. Obligado, que ahora piensa cómo será su futuro político y si se aparta del bloque oficialista, llegó a estar en carrera por convertirse en Juez de Paz luego de que en una sesión del Deliberante se autopostuló y autovotó para cubrir ese cargo, que quedó vacante con la jubilación de Miguel Vilá. La autopostulación y el autovoto de Obligado, respaldado por el bloque oficialista del JSRN, produjo en Allen un fuerte rechazo de la sociedad.