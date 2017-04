NOTICIA

Publicado el 25.04.2017

El primer opus de Sinjin Hawke Sinjin Hawke es un artista norteamericano afincado en Barcelona que llamó la atención de la prensa especializada gracias a su primer EP, The Lights, publicado en el sello belga Pelican Fly en 2011.

Desde entonces no se ha prodigado demasiado publicando música propia y lo que más se ha escuchado de él son diversos remixes de temas de gente como Dj Assault o Dj Funk y colaboraciones con Gangsta Boo, Just Blaze o DVA.

En 2014 crea su propio sello, Fractal Fantasy, junto a Zora Jones y es en él donde se editará su primer álbum: First Opus. Un trabajo de catorce temas que habrá que esperar al próximo 10 de mayo para escucharlo al completo.

Tracklist:

01. Monolith [Overture]

02. Dawn Of Infinity

03. They Can't Love You

04. Shimmer

05. Don't Lose Yourself To This

06. Nailgun

07. Flood Gates

08. By Any Means

09. Snow Blind

10. Prophecy Of Martyn Bootyspoon

11. Onset

12. Cold Blood

13. Divination

14. In Loving Memory Portada:



