NOTICIA

Publicado el 15.04.2017

El primer álbum de 400PPM El neoyorquino Shawn O'Sullivan es uno de los nuevos talentos de la escena techno surgidos desde la Gran Manzana. Se le conoce por sus producciones en sellos como The Corner, Fifth Wall o W.T. Records en los que aparece con su nombre real o por sus proyectos paralelos en los que firma como Vapauteen (con el que ha publicado en L.I.E.S.) o 400PPM, seudónimo con el que ha aparecido en Avian desde su debut en 2013.

Es precisamente en el sello que Shifted dirige desde Berlín donde va a publicar su nuevo trabajo, el primer álbum como 400PPM: Fit For Purpose. Un disco compuesto por diez nuevos temas en los que el productor norteamericano explora sonidos cercanos al noise, al industrial y al new wave pero siempre con la mirada puesta en la pista de baile y con el techno como ingrediente principal.

La portada del LP y las hojas que acompañan los dos vinilos incluyen fotografías incluídas en Fabulosity, un libro de fotografías creado por Ernie Glam y que recoge imágenes tomada spor Alexis Dibasio que reflejan la escena de clubes de Nueva York de finales de los 80 y principios de los 90 centrada en clubs como The Roxy, Love Machine y el famoso The Limelight.

Acompañando la noticia, desde Avian han querido compartir en descarga gratuita una serie de loops del propio artista norteamericano y que puedes descargar desde aquí.

Fit For Purpose saldrá a la venta en doble vinilo y en digital el próximo 15 de mayo.

Tracklist:

01. Bølling Oscillation

02. Metabolic Grift

03. New Expiration (featuring Rose E. Kross)

04. Sintered Bauxite

05. Cladogenesis

06. Into the Heap

07. Fit for Purpose

08. 8.069

09. Larsen C

10. Mauna Loa Lows Portada:



Más información:

Avian: Web Oficial

Shawn Osullivan aka 400PPM: Soundcloud

Comparte:

Síguenos en Feedly:

Comentarios

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

PARA VER EL RESTO DE NOTICIAS DEL DÍA PINCHA AQUÍ