Declaración de amor

El Pollo Álvarez se inmoló ante Mercedes Oviedo, y ella le respondió al aire

Invitado a “Perros de la Calle”, el conductor confesó abiertamente su amor por la actriz, y Andy Kusnetzoff los cruzó en vivo. Escuchá el divertido audio.

Es un conquistador nato. Se hizo fama de ganador entre las mujeres, y tuvo varios affaires mediáticos. Sin embargo, Joaquín “el Pollo” Álvarez confesó que no siempre tiene éxito, y que le encanta Mercedes Oviedo, pero que ella no le dio cabida.

Invitado al programa Perros de la Calle, que conduce Andy Kusnetzoff por Metro 95.1, el conductor de Combate participó del segmento Da para Darse, en donde el equipo del ciclo le preguntó con qué mujer que le gusta, necesitaría ayuda para conquistarla.

En ese sentido, el Pollo reveló que una vez se tiró un lance con la actriz de Fanny, la Fan, y no tuvo suerte. “Un día a la salida de un restó fui con todo, esperé a que saliera y le dije ‘me volvés loco’ y se fue asustada, espantada“, contó.

Como no podía ser de otra manera, Andy llamó en vivo a Mercedes, y la sacó al aire. Tras unos minutos de misterio, le revelaron la identidad de su admirador, y ella volvió a rechazarlo. “Él no se da por vencido, no sé cómo consiguió mi teléfono, me escribe, me agarró en un restaurante. Igual me siento muy halagada y te agradezco“, respondió Oviedo, que dijo estar conociendo a otra persona. “Además, si ya dije una vez que no, es que no“, expresó con simpatía, pero terminante.

“Para mí sos la persona ideal para ponerse de novio, casarse. Que tengas una linda jornada de grabación, vos y yo algún día vamos a tener una oportunidad”, lanzó Álvarez.

Escuchá el divertido ida y vuelta que tuvieron al aire

