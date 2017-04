Inicio

Equipos

Talleres

TALLERES "El plus lo tenemos que dar todos los partidos"

"No hace falta que un clásico nos invoque a eso", dijo Kudelka, técnico de Talleres, que este domingo visita a Belgrano. En conferencia de prensa, sostuvo que "no hay mejor cosa que estos desafíos" y, contrariamente a lo que se suele decir, avisó que "sí importa cómo llegan" los equipos: "Si no, ¿de qué sirve lo anterior?"

0 0

"El plus lo tenemos que dar todos los partidos"

Kudelka habló en la previa del clásico de Córdoba.

Relacionadas

Con pico y Pala “Es muy raro” “Dios, de nuestro lado”

Cada vez falta menos para que se juegue una nueva edición del clásico de Córdoba. Este sábado, desde las 16, Talleres y Belgrano volverán a verse las caras en el estadio Mario Alberto Kempes y sin importar en qué lugar de la provincia se encuentre el clima está igual de caliente. Es por eso que el técnico de la T, Frank Darío Kudelka, eligió ponerle paños de agua fría a la conferencia de prensa que brindó este viernes, a un día de que se dispute uno de los partidos más importante de la fecha.

"Un clásico no deja de ser un partido. Dios quiera que lo ganemos. Estamos defendiendo el sentimiento de Talleres y vamos a dar lo máximo por ello, pero la verdad quiero disfrutarlo", arrancó Kudelka, al tiempo que remarcó que no van a cambiar el estilo de juego por tratarse de Belgrano: "Ustedes (los periodistas) nos conocen, tratamos de jugar igual sin importar el rival. No entiendo porqué yo deba responder que tenemos que cambiar. Con virtudes y defectos, jugamos de una misma manera. El plus lo tenemos que dar todos los partidos, no hace falta que un clásico nos invoque a eso. Nuestro equipo lo necesita siempre".

Además, explicó que "desde lo organizativo y la estructuración de prácticas, hemos mantenido nuestras formas. Creemos en eso. No hay nada que indique que cambiemos. Más allá de que, indudablemente, el día a día te va a llevando a una situación distinta". Y contrariamente a lo que se suele decir, avisó que sí importa cómo llega cada uno al clásico: "Tiene que importar, porque si no, ¿para qué nos sirve lo anterior? Pero también sé que hay un contexto que a ambos equipos los puede llevar a una situación que no tenga que ver con cómo llegan. Eso tiene que ver con el factor emocional".

Teniendo en cuenta que van de visitante, también se refirió a los hinchas. ¿Qué papel juega la gente de Belgrano? "Puede ser un factor a favor o en contra, depende de cómo vaya el transcurso del partido. Estos jugadores han dado una buena muestra de personalidad contra Boca", recordó. ¿Repiten este sábado?

Temas

Frank Darío Kudelka

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)