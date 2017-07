¡El peor puntaje! El debut de El Polaco con su nueva bailarina

La semana pasada Ezequiel El Polaco Cwirkaluk (30) y Silvina Luna (37) anunciaron su separación. A los días, dijeron que estaban reconciliados. Pero este lunes dieron a conocer la ruptura definitiva de su relación. Si bien no revelaron los motivos, han circulado rumores que indican que a la modelo no le habría caído nada bien la elección de la nueva bailarina del cantante en ShowMatch.

Para comprender bien la situación, un breve repaso. El Polaco empezó su participación de este año en el certamen junto a la joven Chiara Mea (21), pero después de que lo acusara de ensayar poco, el cantante pidió bailar con otra persona. Por ese motivo, la producción de Ideas del Sur decidió contratar a la bella Solange Báez, quien debutó en el certamen conducido por Marcelo Tinelli al ritmo del tema Locomía.

"¡Tiene algo de Laurita Fernández!", dijo Marcelo Tinelli al verla. La joven es bailarina y coreógrafa y ha participante en recitales de varias figuras de suma relevancia como Luciano Pereyra y Tini Stoessel, además de brillar en un videoclip de Chano Charpentier. Incluso, estuvo en la presentación del equipo de básquet de San Lorenzo, cuando Tinelli era vicepresidente en ejercicio del club.

Según la visión del jurado, la participación de Solange fue muy buena, pero el cantante no demostró su mejor versión. "No me gustó lo que hicieron hoy, me pareció básico, simple. Te vimos el año pasado hacer cosas mucho mejores que lo que hicieron esta noche", manifestó Ángel de Brito (41), que le dio su voto secreto. En el mismo sentido opinó Carolina Carolina Pampita Ardohain (39), que le dio seis puntos.

"Estás en un momento de transición, en un momento de aprehender todo lo que te dio este certamen. Esta pista es muy fuerte, te trajo amores, desamores, te lo anticipé todo y aunque no te lo anticipara te iba a pasar. Me parece bien que te hayas tomado un momento de reflexión para salir arriba. El avión tiene que agarrar autonomía de vuelo", dijo Moria Casán (70), que calificó con un siete. Marcelo Polino (53), por su parte, le dio ¡un cero! Un total de 13 puntos, el más bajo del ritmo hasta el momento.

Respecto a su situación sentimental y su reciente separación de Silvina Luna, El Polaco se mostró sincero y auténtico: "Fueron meses muy lindos, a full, casi todos los días juntos. Vivimos cosas hermosas y nos asfixiamos un montón. Fue todo muy rápido, queríamos todo. En esa crisis vino la confusión y los mensajes a mi ex, decidí estar solo para aclarar mis ideas y no lastimar a nadie. Tengo que aclarar muchas cosas en mi vida y estar solo con mis hijas, mi carrera y mi banda".

