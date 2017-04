SELECCION El Patón te banca, Sampa

Edgardo Bauza le tiró buena onda a Jorge Sampaoli, quien se perfila como el principal candidato para sucederlo al mando del Seleccionado: "Le deseo lo mejor. Creo que es un buen DT". Su representante había dicho que él prefería a Simeone…

0 0

El Patón te banca, Sampa

Bauza le deseó lo mejor a Sampaoli

Relacionadas

“Atentaron contra la posibilidad de trabajar” El mensaje especial de Tinelli a Bauza "Argentina va a jugar el Mundial"

Su ciclo al frente de la Selección ya se terminó. Por ende, Edgardo Bauza se permite opinar desde afuera sobre el futuro de la albiceleste, incluso de su posible sucesor. En ese tono, el Patón le tiró buena onda a Jorge Sampaoli, quien hoy por hoy se perfila como el principal candidato para asumir el mando. "Le deseo lo mejor", apuntó el ahora ex DT.

Estas declaraciones surgen luego de los dichos que circularon esta semana de parte de Gustavo Lescovich, su representante y amigo, quien había afirmado que Bauza prefería a Simeone antes que al actual entrenador del Sevilla. "Como DT creo que es un bueno. Tiene talento, hizo una buena carrera. Gana y pierde, como todos. Va a ser muy importante que pueda trabajar, va a tener la gran posibilidad de tener tres amistosos antes de Uruguay (31 de agosto). Su historia lo avala así que si lo eligen le deseo lo mejor, tiene capacidad para poder hacerlo, experiencia y nivel de Selección", añadió en diálogo con TyC Sports, reforzando la banca hacia Sampa.

Al mismo tiempo, el Patón se refirió a los rumores de reuniones previas entre la AFA y el casildense, aunque dejó en claro que no guarda ningún tipo de rencor: "Se habló mucho al respecto en los medios y entramos en un terreno en el que cada uno tiene opiniones. Creo que algunas conversaciones han tenido, pero no viene al caso, no me causa nada. Particularmente me hubiera gustado seguir por lo que significa estar al frente de la Selección y jugar un Mundial".

"Ojalá que la Selección clasifique al Mundial. Estamos quintos pero muy cerca del segundo puesto y yo creo que Argentina va a clasificar", continuó el dos veces campeón de Libertadores. Y de paso, dejó un mensaje de optimismo de cara al futuro: "Estoy seguro que si esto sigue encaminado, el Mundial va a ser muy bueno también. El DT que elijan va a ser un DT con experiencia y va a poder hacer el trabajo para llevarlo al Mundial y después para salir campeón".

Temas

Jorge Sampaoli Edgardo Bauza

¿Qué te pareció la nota?

Comentarios

(Para comentar, tu cuenta debe estar activa)