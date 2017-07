“El pase de lista”: la protesta masiva que denuncia en las redes al gobierno de Enrique Peña Nieto

Todo inició a finales de 2014, cuando una economista que ahora tiene 62 años empezó a subir a su cuenta de Twitter ilustraciones sobre los 43 jóvenes desaparecidos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de ese año.

La desaparición de los jóvenes causó indignación a nivel mundial, lo que llamó la atención de Rocío Canudas, maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que por aquellas fechas tomaba un diplomado de tecnologías de la información que la obligó a abrir una cuenta en la red social. Aunque no le gustaba, tuvo que aprender a usar Twitter y el significado de los Trending Topics.

Al mismo tiempo, un grupo de ilustradores empezaba a subir a la red social pinturas de cada uno de los jóvenes desaparecidos. En la medida que los fueron subiendo, Canudas las empezó a tuitear desde su cuenta @rcanudasg con buena respuesta por parte de los internautas.

Un día, el fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, Epigmenio Ibarra, dio retuit a una de sus publicaciones y así nació el llamado "pase de lista", una serie de tuits masivos a través de los cuales los mexicanos ya no sólo recuerdan la desaparición de los 43 sino tragedias como la muerte de 49 niños en el incendio de la Guardería ABC en 2009, los periodistas asesinados, los casos de corrupción en el gobierno y todo lo que se sume a la lista de males en el país.

"Una de mis hijas es muy hábil en las redes sociales y me dijo que si etiquetaba a una persona famosa mi tuit lo podía ver más gente y empecé a poner a Epigmenio Ibarra y él empezó a decir que me dieran RT porque estaba subiendo estas imágenes –de los 43-", explica Rocío a Infobae.

"Hasta me dio vergüenza etiquetarlo, pero se hizo grande la protesta", dice. Ibarra tiene ahora más de un cuarto de millón de seguidores en la red social. Uno de sus tuits con la mención de uno sólo de los normalistas desaparecidos puede tener hasta 200 o más retuits.

En algún momento, el fundador de la casa productora de narco series como "El Señor de los Cielos" le recomendó que a las ilustraciones de los desaparecidos les pusiera número, ya que en las marchas que empezaron a organizar los padres de Ayotzinapa siempre contaban del 1 al 43 y al final decía la palabra "justicia" y así nació el "pase de lista" que logró mantener durante meses como trending topic la famosa frase "Ya me cansé" de un ex fiscal mexicano, pronunciada al finalizar una conferencia sobre el caso de los 43 jóvenes.

Todos dicen presente

A los tuits de Rocío y del productor se fueron sumando activistas, actores como Eréndira Ibarra, de la popular serie de Netflix "Sense8", mexicanos que viven en el extranjero y reconocidos analistas políticos en el país como Denise Dresser.

Uno de estos casos fue el de @LolaReinadelSur, radicada en Alemania y quien por la diferencia de horarios organizó su pase de lista a las 15:00 horas de México.

La cuenta @DuelesMexico también organiza un pase de lista todas las mañanas, según dijo Canudas, con lo que suman al menos tres los pases diarios.

En el caso del pase original la hora que hasta ahora se cumple puntualmente son las 22:00.

A Rocío no le molesta que otros tuiteros hayan replicado la idea que surgió junto con el productor de televisión porque en el país "la gente está indignada, se van sumando protestas como una especie de olla exprés".

El pase de lista, afirma, es ahora "una piedra en el zapato" para el gobierno, pero también trajo para Rocío un nuevo desafío: aprender sobre los bots que en Twitter tratan de bloquear su protesta, pero que casi tres años después no han logrado limitar su impacto porque ahora ya no es una sino millones de personas las que se encargan de recordar todo lo que está mal en el país.

"A veces sí digo: a lo mejor no sirve, pero lo sigo haciendo. Los movimientos sociales no pueden programarse porque las protestas sociales surgen de manera espontánea ante agravios fuertes a la sociedad, y esto sigue", afirma.

Durante este tiempo, Rocío sólo ha dejado de replicar los pases de lista un máximo de 20 días, mientras que Ibarra sólo lo hizo en cuatro días por motivos de salud.

Y aunque los dos fueron quienes empezaron con la protesta virtual, casi tres años después no se conocen. "Yo me presenté con él en una manifestación por los 43, pero ya no nos hemos vuelto a ver, ni a platicar".

