El Papa Francisco se comunicó con el padre de Micaela García y le agradeció “su humildad y respeto”

Néstor "Yuyo" García, el padre de Micaela, la joven asesinada en la ciudad entrerriana de Gualeguay, dijo que recibió un llamado telefónico del papa Francisco y agradeció al sumo pontífice por su "humildad y respeto".

Tras hallarse el cuerpo sin vida de la joven, luego de una intensa búsqueda que duró una semana, García pidió "no hacer justicia por mano propia" y recordó que su hija "quería cambiar estas cosas de la sociedad".

El hombre, que se desempeña como decano de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Concepción del Uruguay, pidió seguir el "orden institucional", no hacer "justicia por mano propia", y le solicitó a los amigos de Micaela que no le agregaran "más dolor a esto", en presunta alusión a que no provoquen incidentes.

"Ella quería cambiar estas cosas de la sociedad. Y el dolor no nos tiene que poner injustos" dijo Néstor, que destacó el trabajo de la Policía en la búsqueda de su hija y dijo que le hizo cambiar la "opinión" y el "preconcepto" que tenía acerca de la fuerza.

"De por vida voy a estar agradecido a esta gente, sé lo que laburaron, que no durmieron. El fiscal estuvo para todo, no sé si dormía más de dos horas por día" agregó Néstor.

El padre de la joven asesinada dijo que con su esposa van a trabajar el doble "para que sea realidad el país que Micaela quería".

Sobre su hija, Néstor afirmó que "tenía un corazón de oro (…) vivía para las otras personas" y por eso debían "darle una sociedad mejor". "Nos visitaba poco a nosotros porque quería estar en el barrio haciendo un torneo para los que no tienen nada, haciendo tortas fritas para repartir, esa es Micaela", señaló emocionado.

Finalmente, dijo: "Tengo una tranquilidad rara, porque sé que Micaela nos va a seguir guiando".

TAGS