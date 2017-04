El padre de Emanuel Balbo, sobre el llamado de Macri: “Me dijo que estaba muy conmovido con lo que pasó”

Macri habló con el papá del hincha de Belgrano asesinado. Foto: Presidencia

El presidente Mauricio Macri mantuvo una comunicación con Raúl Balbo, padre de Emanuel, el hincha de Belgrano que fue agredido en la cancha y luego falleció. "Estamos cansados de la violencia, de la patota, de la mafia, de que todo se quiera justificar", le dijo.

"Lo siento en el alma. Las palabras no reparan lo que pasó, pero te llamaba para decirte fuerza, que estoy con vos", le dijo Macri a Balbo en la comunicación que realizó desde su despacho en la Residencia Presidencial de Olivos.

El Jefe de Estado le señaló también que ayudará a que la Justicia disponga de todos los elementos necesarios para que los responsables de la agresión "paguen las consecuencias de lo que hicieron".

Por el hecho están detenidas e imputadas varias personas bajo el cargo de homicidio.

Macri destacó, además, la importancia de "recuperar la educación y batallar en la educación" como una herramienta para luchar contra la violencia y consolidar una sociedad en paz.

Según se informó en un comunicado oficial, Balbo coincidió con el Presidente en que "todo se basa en la educación, empezando en la casa y terminando en la escuela".

Balbo lamentó que tengan "que pasar cosas como estas para que la gente reflexione y se dé cuenta de que ya no se puede vivir así".

Emanuel, de 22 años y simpatizante de Belgrano, murió el lunes luego de una agonía de casi dos días, tras ser agredido por hinchas del mismo equipo en el estadio Mario Kempes y caer desde varios metros a una de las bocas de acceso de las tribunas.

La palabra del papá de Balbo en LN+

En diálogo con LA NACION pm , Raúl Balbo también contó parte del diálogo con el presidente.

"Me sorprendió el llamado del Presidente. Me dijo que estaba muy conmovido con lo que pasó y que quería que se llegara hasta las últimas consecuencias. Que me brindaba su apoyo y que quería que dejaran de suceder estas cosas", dijo el hombre y remarcó que aún cree en la Justicia.

"Yo no soy quién para vengarme de nadie. Para eso está la Justicia y Dios. El día que Oscar "Sapo" Gómez se muera, no sé si se va a sentar en la misma mesa donde están mis hijos, porque Dios lo va a apartar", acotó Raúl Balbo.

Para cerrar, dijo: "Se me tuvo que morir otro hijo para que salga el juicio de mi primer hijo. Espero que no se me tenga que morir otro hijo para que haya Justicia por Emanuel".

