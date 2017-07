El Observatorio Sirio de Derechos Humanos anunció que “altos comandantes” del Estado Islámico confirmaron la muerte de su líder

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), una ONG basada en Londres pero con amplias redes en Siria, reportó el martes la muerte del líder del grupo terrorista Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), Abu Bakr al Baghdadi, citó como fuente a "altos comandantes" yihadistas.

La confirmación se suma al informe hecho horas antes por la cadena iraquí Al Sumaria, que reportó un comunicado en el que anunciaba la muerte del clérigo y la asunción de un "nuevo califa", que fue divulgado en Tal Afar, una ciudad en poder del ISIS y que se encuentra a 60 kilómetros de la recientemente liberada Mosul.

"Altos comandantes, incluyendo uno de primera línea, del ISIS presentes en la provincia de Deir Ezzor [capital de facto del grupo en Siria] han confirmado la muerte de Abu Bakr al Baghdadi, emir del Estado Islámico, al Observatorio", dijo el director de la ONG Rami Abdel Rahman a la agencia AFP.

Confirmed information for the #SOHR about the death Abu Bakr #Baghdadi, the “Amir of the #IslamicState organization” pic.twitter.com/JivM08RJWI

— #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) July 11, 2017