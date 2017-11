El momento menos glamoroso de una periodista en la previa del partido entre Juventus y Barcelona

Publicidad

La bella periodista Danae Boronat vivió uno de los momentos más vergonzosos de su vida durante la previa del partido entre la Juventus y el Barcelona por la quinta jornada de la Champions League en el que el conjunto “culé” igualó sin goles ante los locales.

Un descuido del director y su urgencia por limpiarse la nariz hizo que la española fuese capturada en vivo por las cámaras en pleno acto, una acción que se viralizó rápidamente y de la que ella misma se burló en sus redes sociales: “Ni glamour de Champions ni nada… Los mocos no entienden de fútbol”, escribió en su cuenta de Instagram.

El episodio transcurrió durante los minutos previos al quinto partido del grupo D. Los conductores estaban hablando de las formaciones que alinearían Massimiliano Allegri y Ernesto Valverde en Turín, cuando de repente la pantalla se dividió en dos.

Una gran cantidad de telespectadores, pudieron apreciar como la periodista de Bein Sport de España se limpiaba la nariz sin darse cuenta que estaba al aire. Cuando lo notó, bajó el pañuelo sin poder creer lo que había sucedido.

A pesar que el vergonzoso momento duró unos pocos segundos, fueron suficientes para que las redes sociales se hagan eco de ello. “Danae Boronat sacándose un moco en directo. Me muero”, escribió un usuario.

No obstante, la oriunda de Tarragona también se burló de lo que le había ocurrido: “El momento mocos en directo. Aquí lo dejo (con buena calidad). Pueden reírse a gusto porque no saben lo que me he reído yo! (mi cara de pánico…)”, comentó junto al video en cuestión en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, en la red social de los 280 caracteres, explicó: “Esto es lo que sucede si pinchan tu cámara cuando no está previsto y tienes un catarro de Champions”.

Esto es lo que sucede si pinchan tu cámara cuando no está previsto y tienes un catarro de Champions…🤧😆 pic.twitter.com/k3wF4YAsSM — Danae Boronat (@danaeboronat) November 22, 2017

Danae Boronat sacándose un moco en directo.

Me muero pic.twitter.com/TlGhJxhXWn — EL ESPETITO (@ElEspetito) November 22, 2017

A quien no le ha pasado? jejejejej pero aún así deberían haber hecho alguna señal de que volvía al aire 😉 — Cristian Montenegro (@camb1982) November 24, 2017

@danaeboronat No te preocupes por los mocos, tu belleza lo eclipsa todo — MARCOSGALIS (@MARCOSGD7) November 24, 2017

Estás resfriada y los mocos hablan jajajjajjajjjjj….toma sobres para el resfriado, lol — Rastarel (@Rastarel) November 24, 2017

Sin duda la gran Danae tiene buen sentido del humor — janRod (@JanRod22) November 23, 2017

Por favor, decirme que habéis visto la pillada que le han hecho a Dánae Boronat en BeIn. 😂 — S O L E R M A N I A (@Solermania) November 22, 2017

Jeje casi era peor esconder que seguir con el pañuelo jeje,decir luego me costipe un poco jeje — Gijonudo2 (@Gijonudo22) November 23, 2017

Fuente: Infobae | Información General