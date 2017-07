El mismo día que se suicidó Chester Bennington, Linkin Park lanzó su último video

Linkin Park – Talking to myself (último video de la banda)

Talking To Myself es el sencillo del disco One More Light de Linkin Park. El video ya tiene más de 300.000 reproducciones. El episodio parece una coincidencia, pero desde la banda aún no hicieron declaraciones.

Chester Bennington, vocalista de la banda de rock Linkin Park, murió hoy a los 41 años en un aparente suicidio, según informó la web especializada en famosos TMZ, que cita fuentes policiales.

Bennington, quien se casó en dos ocasiones y tuvo seis hijos, apareció ahorcado en una residencia de Palos Verdes Estates, cerca de Los Ángeles, poco antes de las 9 de la mañana (16 GMT).

El cantante tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó haber considerado suicidarse tras haber sufrido abusos por parte de un adulto cuando era niño.

Linkin Park es una de las bandas de rock alternativo estadounidenses más reconocidas de las últimas décadas.

Fundada en 1996, en California, la carrera del grupo musical despegó en el año 2000 con el álbum "Hybrid Theory", que incluía éxitos como "In the End" y "Crawling".

