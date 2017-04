NOTICIA

Publicado el 17.04.2017

El meteoro de Shinra A pesar de que hace unos días desde Analogical Force daban pistas de un EP firmado por el misterioso proyecto Brainwaltzera los que andaban con ganas del mismo tendrán que esperar un poco más ya que hoy se ha conocido el siguiente EP del sello de Pervert y es obra del británico Shinra.

Se trata de un EP titulado Meteor que saldrá a la venta a mediados de mayo y que incluye cuatro nuevos temas del productor londinense. Todos ellos en la línea que ya mostró con el tema que aportó a la serie Voiceless del sello madrileño: acid, electro y melodías adictivas.

A la venta en vinilo y digital desde el 12 de mayo, reserva ya tu copia aquí. Snippets:

