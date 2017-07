El Melly: el rap de Fuerte Apache en Neuquén

El Melly actuará hoy en Neuquén. Es un rapero de Fuerte Apache, tal como se conoce al complejo habitacional Ejército de los Andes, de Ciudadela norte, partido de Tres de Febrero, Gran Buenos Aires, y lleva muchos años en el decir sobre una constante base rítmica.

Se inició junto a un grupo de amigos, Los Gansters, que una vez disuelto se resumió en dos integrantes, él y su hermano “Alexis el más Loco”.

En 2012 el género denominado “rap de barrio” tuvo su mayor auge en el país. Actualmente El Melly es uno de los representantes que más se hace oír y entre sus temas se encuentran “La última canción”, “Realidad a mi manera”, “Amigos con derechos” que tiene versión en cumbia. Entre los más recientes, en colaboración con El Villano y Xxl Irione, “Rebelde”, supera 13 millones de visualizaciones.

Lo llaman el “Maradona del rap”, recibió un reconocimiento de Youtube por pasar los 100 mil suscriptores en su canal, y con sus canciones se presentó recientemente a beneficio del comedor Mi Refugio de Fuerte Apache, reuniendo cientos de kilos de alimentos no perecederos que los vecinos de Tres de Febrero aportaron solidariamente. Un mundo que de chico El Melly no imaginaba.

“Yo era y soy muy de estar, muy de quedarme en el barrio. Durante casi 27 años no salí de acá porque andar por afuera significaba que nos discriminen. Por lo que dicen en las noticias, más todavía… En Fuerte Apache hay gente buena y mala, igual que en todos lados. No es solo acá. Este barrio tiene su mal visto, su mala fama, por así decirlo. Pero, a veces se agrandan mucho las cosas, demasiado”, cuenta el rapero a “Río Negro”.

P- De ahí surgió una banda que recuerdo haber escuchado hace años, Fuerte Apache justamente. ¿Los conociste?

R- Sí, conocí a alguno de los pibes. Y yo lo veía bien, porque todos deseamos que a los pibes del barrio, en cualquier formato, o sea siendo músico, artista, futbolista como Carlitos Tevez, no sé, bailarín, les vaya bien solo por ser de acá.

P- Ahora estás en ese lugar y vas a mostrar tu rap nada menos que en la ciudad de Neuquén.

R- Es raro para mí y no termino de adaptarme ¡porque es un flash! Yo soy una persona común. Es más, cada vez que voy así como ahora, a provincias a cantar, si me quedo un par de días, lo primero que hago es conocer los lugares y ver si me invitan a jugar a la pelota en las afueras. Y voy por el hecho de que me gusta mucho el fútbol. La gente lo toma con sorpresa pero para mí es algo normal. Me gusta porque ven que soy uno igual a ellos, nada más que un día tuve el sueño de querer ser alguien en la vida y con esfuerzo y sacrificio, lo puedo hacer. Es darles el mensaje que cualquiera de ellos, puede hacer lo que yo quiero y estoy haciendo.

P- Uno de tus temas que más me atrajo es el que escribiste para las mujeres golpeadas.

R- Así se llama. Yo lo vi del lado que ya se estaba haciendo muy conocida mi música y tenía muchos seguidores, y mi idea fue tratar de dejar un mensaje al público, decirle que la violencia contra la mujer está sucediendo y no se están dando cuenta y el gobierno se hace el pelotudo. Estoy cerca de amigas que la sufrieron y por eso creé la canción. La verdad que yo quería mostrar que por ser un pibe de barrio, loco, no tenés que hablar de tiros, de ser malo, el más gánster. Para mí, refleja cosas que pasan acá y un montón de personas se sintieron identificadas con ese tema.

En todas las redes sociales que tengo, siempre me hablan mujeres diciendo que escucharlo las ayudó, y eso es un buen pago al corazón, a uno mismo… Bueno, se logró lo que quise. Por lo menos hay personas que entendieron que es el momento de decir basta.

Cuando lo hago y la gente canta conmigo, me agarra una emoción muy grande. Pero también digo la letra con mucha bronca y mucha actitud para que las mismas chicas y los varones que han golpeado a sus novias, se pregunten por qué lo hacen, por qué no largan, no cortan una relación si no va… Directamente. Lo transmito en vivo tanto como en el videoclip. Si una relación no da para más, no da, para eso están los buenos términos, vos tu camino, yo el mío y que seamos felices cada uno en la suya.

P- ¿Ves cambios en el barrio?

R- Veo que los chicos antes tenían de ejemplo al que más robada, al que más plata tenía, al que más bacán era, por así decirlo. Los veían como héroes. Ahora, nos tienen de ídolos a los raperos, es un flash muy grande que me sucede cuando voy a cualquier lado. Capaz que hay gente de mi edad que no me conoce, ni sabe que canto, pero los chicos son muy seguidores, ven una banda de cosas y yo les transmito que ellos también pueden hacerlo, que estudien loco, que vayan a la escuela. No hace falta robar para ser conocido, para ser el más groso, ¿entendés? Eso veo y me llama mucho la atención.

Acá viven personas que se levantan a las cinco de la mañana para ir a trabajar, van en bicicleta, toman el tren o el colectivo, vuelven a la casa de noche, se ganan el peso de un modo distinto al que afuera se imagina. Como te decía. Y sin saber, se critica. Esa gente de trabajo es la primera en mi mundo. Es más, los que van al barrio a hacer nota para la televisión, nunca hablan de lo bueno, todo lo contrario. Acá hay hombres grandes que son maestro mayor de obra, conozco pibas y pibes que terminaron la facultad, tienen una carrera y nunca son noticia. Hablan de lo malo y eso rompe mucho, bah, me molesta demasiado.

P- ¿Y tu viejo?

R- Mi viejo es, ¿cómo se dice? Jefe de un equipo de limpieza, supervisor.

Ahora supervisa, pero empezó como empleado raso que laburaba once horas y se mataba limpiando. A nosotros nos lo mostró. Nunca nos hizo faltar nada, nos dio todo lo que pudo y un poco más. El no era de decir mucha palabra, pero cuando yo iba a jugar al club (Santa Clara; fue defensor y medio campista en el Allende y en cancha de once en Lamadrid) me llevaba, llueve o truene. Perdía, ganaba, él siempre estaba ahí y me decía que la próxima se podía mejorar. ¿Te caíste? Andá, levantate y seguí que esto no se termina, no para, y hay que darle para adelante. Eso me quedó y en muchas partes de mi vida en las que me pasaron cosas jodidas, no bajé los brazos.

P- ¿Enseñanzas de tu mamá?

R- Ella es como mi viejo, laburadora, siempre me acompañó y me enseñó a mirar el lado positivo. Siempre… Podía pasar lo peor que mi vieja veía ese lado, le sacaba lo bueno. Decía, quedate tranquilo que esto pasa y me hacía intocable. (Segundos de silencio). Mi mamá es una grosa.

P- ¿Qué pasa por tu cabeza cuando vas a subir al escenario?

R- Miles de cosas. Miles… Pienso en mi comienzo, cuando era para mí un juego, cuando rapeaba en la escuela jodiendo con los amigos, cuando escuchábamos una canción y con mi primo nos hacíamos los raperos. Pensar que ahora voy a otras provincias por eso que empezó así, es un flash terrible. Y siento nervios, nervios, por más que sean dos personas o seis mil, siempre tengo el mismo nerviosismo. El día que se me termine, será porque ya no me pasa nada subiendo a un escenario. No voy a sentir nada.

P- ¿Y cuando bajás, la gente queda a tus espaldas, las luces se apagan?

R- ¡Quedo muy emocionado! Pero siempre, por más que me elogien, como soy muy detallista me pongo a repasar si faltó algo o dónde no puse actitud. Nunca me quedo conforme.

P- Estarás en Pirkas, en Neuquén…

R- Es la primera vez que viajó allí y no sé qué podrá pasar. Puede ser un público que mire y escuche atentamente o que se ponga a bailar y saltar, a hacer quilombo como yo.

