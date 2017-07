El mal momento que vive Silvina Escudero: “Es una pesadilla que no le deseo ni a mi peor enemigo”

A lo largo de su carrera, Silvina Escudero (33) siempre se mostró como una mujer de fuerte personalidad. Sin embargo, la denuncia de Cecilia Andrea Alonso (31) contra su padre por violencia de género evidentemente golpeó fuerte en ella, quien, más allá de enfrentar públicamente la situación muestra las indudables secuelas del mal momento que atraviesa.

"La verdad no le deseo a nadie esto. Mirá que a mí me han pasado cosas muy duras en la vida, no sólo en el plano televisivo, y todos me dicen guau, qué guerrera sos, pero la verdad que no es así", afirmó la vedette y bailarina en Las rubias + uno, el programa que conduce Marcela Tinayre (66)por la pantalla de la señal KZO.

"La verdad que he sufrido mucho, todos hemos pasado cosas en la vida, algunas duras, otras no tanto, pero yo no le deseo esto a nadie, todo es una gran pesadilla que no le deseo ni a mi peor enemigo, que tenga que ver a un familiar en este estado", remarcó, para luego referirse a la salud de su padre.

"Está con médicos, tratándose, pero me parece que colabora de manera negativa en los medios de comunicación hablar de esto", expresó. "Hoy mi mayor preocupación es la salud y la integridad de mi familia", subrayó la ex participante del Bailando, quien a raíz de esto reconoció que siempre la afectó mucho el "qué dirán".

"A mí el qué dirán me ha afectado mucho durante mi vida desde que trabajamos de esto, y hace tres años, un poco más, quise agarrar las riendas de mi vida y manotear el timón, porque me estaba lastimando mucho", confesó.

"Recién ahora estoy capacitada para darle mi amor pleno a alguien, estar y priorizar eso. Siempre fui una persona que estuvo y puso el hombro para todos y llegó un punto que necesitaba pensar en mí. Pienso en todos todo el tiempo pero necesitaba pensar en mí para poder después ayudar al resto", concluyó.

