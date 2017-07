El look de las famosas: mejor ir sola… ¡que mal asesorada!

Emilia Attias y Naim Sibara

Con un estupendo vestido azul y sin miedo, luciendo su mágica cara, con el pelo recogido, Emilia es digna de cualquier alfombra roja. ¿Su marido? Prolijo, atildado y con una jugada decisión en el color de los zapatos que le quita formalidad: los prefiero en negro. Igual, ¡hoy sí!

Lali Espósito

Lali es una estrella que no define su estilo: prueba y sigue probando. El peinado no es el indicado: con lo bella que es, se hace una pony styles alta y queda correcta. Y la falda es linda para una producción, no para un evento. Hoy, no.

María Del Cerro y Meme Bouquet

Una bella joven mujer llevando un estupendo vestido de Evangelina Bomparola: ese fue el caso de María. Bien su makeup, y fresco el peinado. A su chico sólo le faltó cerrar su saco, más un retoque de peluquería. De todos modos, ¡una pareja impecable!

Pampita Ardohain

Es una de las mujeres más bellas, que sabe presentarse como corresponde en cada lugar. Carolina está muy linda con este fabuloso vestido de Lage, que incluso es más bello personalmente.

Carla Peterson y Martín Lousteau

Carla tiene un Adot con un lindo color, relajado como su belleza natural. Martin está correcto, y si le cerramos el saco estaría mejor.

Guillermina Valdez

Mujer bella y muy sexy, Guillerma lleva con mucha naturalidad este Laurencio Adot que tiene flecos bordados y texturas con armonía. Bien el makeup y su pelo.

Guillermo Francella y Marynés Breña

Es una buena elección ir de corto a una gala, aunque tal vez al vestido de Marynés le falten unos centímetros. Y su bolso es innecesario, tanto como el largo del pantalón de él. Pero el pochete del actor… ¡impecable! Guillermo siempre está correcto y elegante.

Mora Godoy

Lleva un bello vestido que imprime verano o día, o para un picnic. El peinado es fatal para una bella mujer de su edad, con una figura maravillosa. Y una cartera pochete de LV de verano de varias colecciones anteriores, que en un almuerzo en Cancún quedaría muy bien… Hoy, no.

Nacho Viale y Lucía Pedraza

Ella luce un Adot de su última colección, y lo lleva muy bien. Nacho siempre está correcto, y sobre todo ubicado adónde va. Pero le faltó un ajuste a la corbata y una camisa con botones blancos.

Flor Torrente

Una bella mujer cosmopolita. Y eso se nota en este look impecable. No hay mucho más para decir: ¡Flor está bellísima!

Analía Maiorana y Diego Santilli

¡El regreso del strapless! Un bello vestido el de Analía; tal vez, algo bajo el escote. El señor Santilli está siempre impecable, aunque confundió su teléfono celular con una pochete…

Barbie Simons

Tiene training de galas, guardarropa y valijas: Barbie sabe dónde y cómo. Y por eso lleva muy bien un súper vestido. Ella puede pasar de una línea A, pura sin adornos, o el bordado más pesado.

Evelyn von Brocke y Juan Viaggio

Todo el tiempo que le llevó arreglarse a ella, es el que hubiera necesitado él… Pero mucho menos para cerrarse bien el saco; si son dos botones, sólo el de arriba. ¡Y retocar el ruedo también! Evelyn está muy bien maquillada y peinada, con un vestido muy lindo que lleva bien, pero el collar es innecesario collar y su clutch le resta calidad al look. Hoy no.

